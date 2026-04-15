【台風情報】大型で非常に強い台風4号(シンラコウ)はゆっくりと北西へ進む このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速65メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月15日18時45分発表 気象庁
15日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯16度05分 (16.1度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 全域 600 km (325 NM)
16日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 250 km (135 NM)
17日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯20度30分 (20.5度)
東経145度40分 (145.7度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経147度10分 (147.2度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯27度30分 (27.5度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ 北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
20日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯29度35分 (29.6度)
東経162度55分 (162.9度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (25 kt)
中心気圧 974 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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