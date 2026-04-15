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■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月15日18時45分発表　気象庁

15日18時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯16度05分 (16.1度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 600 km (325 NM)

16日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 250 km (135 NM)

17日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経145度40分 (145.7度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経147度10分 (147.2度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯27度30分 (27.5度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ    北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 480 km (260 NM)

20日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯29度35分 (29.6度)
東経162度55分 (162.9度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (25 kt)
中心気圧    974 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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