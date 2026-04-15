春限定・無印良品の「桜スイーツ」6つ。カットバウムはちょうどいい甘さ
毎年大人気な無印良品の“桜味”フードを、お米料理研究家のしらいのりこさんと、ESSEベストフレンズ101の久世よう子さんがリポート。甘じょっぱさがクセになる和菓子から、ティータイムにぴったりのスイーツまで、至福のラインナップをご紹介します。胸がときめく春らしい見た目はもちろん、味にも注目です。
（1）白あんが入ったひとくち大福
「パクパクつまめるサイズ感がニクい。桜の風味はほかより薄めかな」（しらいさん）
「それぞれ桜と抹茶風味の白あんが入っていて、食感も楽しい！」（久世さん）
・桜と抹茶のひとくち大福 192g ￥450
（2）桜の葉が入ったようかん
「中に桜の葉が入っていて、ほんのり甘じょっぱくて美味。手土産にも」（しらいさん）
「桜の葉の塩漬け入りは、うれしい驚き。高級感があります！」（久世さん）
・桜のようかん 1本 ￥150
（3）おやつ代わりにも。ふんわり桜ラテ
「桜の香りとホワイトチョコがマッチ。おやつ代わりになりますね！」（しらいさん）
「ちゃんと甘いけど、くどくない。杏仁豆腐のような風味を感じます」（久世さん）
・おうちで味わうカフェメニューふんわり桜ラテ 98g ￥390
（4）サクッと食感のアイスボックスクッキー
「ほのかな塩味があり、桜もちのよう。あっという間に食べきっちゃう」（しらいさん）
「サクサク軽い食感と控えめな甘さで、ついつい手がのびます！」（久世さん）
・桜のアイスボックスクッキー 50g ￥220
（5）桜×抹茶がおいしいバウム
「無印のバウムは安定のおいしさ。意外と甘さ控えめでちょうどいい！」（しらいさん）
「ふわっと桜の香りがして春らしさ満点。クセがなく食べやすいです」（久世さん）
・桜と抹茶のカットバウム 8個 ￥450
（6）甘酸っぱさがたまらないポップコーン
「桜はサクランボのような甘酸っぱさ。食感もよく、手が止まらない！」（しらいさん）
「キャンディのカリッとした食感がハマる。抹茶はほのかな苦みも」（久世さん）
・桜と抹茶のキャンディングポップコーン 9g×6袋 ￥490
※桜商品は店舗により在庫状況が異なります。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください