毎年大人気な無印良品の“桜味”フードを、お米料理研究家のしらいのりこさんと、ESSEベストフレンズ101の久世よう子さんがリポート。甘じょっぱさがクセになる和菓子から、ティータイムにぴったりのスイーツまで、至福のラインナップをご紹介します。胸がときめく春らしい見た目はもちろん、味にも注目です。

（1）白あんが入ったひとくち大福

「パクパクつまめるサイズ感がニクい。桜の風味はほかより薄めかな」（しらいさん）

【写真】桜×抹茶のバウムは安定のおいしさ

「それぞれ桜と抹茶風味の白あんが入っていて、食感も楽しい！」（久世さん）

・桜と抹茶のひとくち大福 192g ￥450

（2）桜の葉が入ったようかん

「中に桜の葉が入っていて、ほんのり甘じょっぱくて美味。手土産にも」（しらいさん）

「桜の葉の塩漬け入りは、うれしい驚き。高級感があります！」（久世さん）

・桜のようかん 1本 ￥150

（3）おやつ代わりにも。ふんわり桜ラテ

「桜の香りとホワイトチョコがマッチ。おやつ代わりになりますね！」（しらいさん）

「ちゃんと甘いけど、くどくない。杏仁豆腐のような風味を感じます」（久世さん）

・おうちで味わうカフェメニューふんわり桜ラテ 98g ￥390

（4）サクッと食感のアイスボックスクッキー

「ほのかな塩味があり、桜もちのよう。あっという間に食べきっちゃう」（しらいさん）

「サクサク軽い食感と控えめな甘さで、ついつい手がのびます！」（久世さん）

・桜のアイスボックスクッキー 50g ￥220

（5）桜×抹茶がおいしいバウム

「無印のバウムは安定のおいしさ。意外と甘さ控えめでちょうどいい！」（しらいさん）

「ふわっと桜の香りがして春らしさ満点。クセがなく食べやすいです」（久世さん）

・桜と抹茶のカットバウム 8個 ￥450

（6）甘酸っぱさがたまらないポップコーン

「桜はサクランボのような甘酸っぱさ。食感もよく、手が止まらない！」（しらいさん）

「キャンディのカリッとした食感がハマる。抹茶はほのかな苦みも」（久世さん）

・桜と抹茶のキャンディングポップコーン 9g×6袋 ￥490

※桜商品は店舗により在庫状況が異なります。

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