今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月16日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


家庭内で揉め事の予感あり。じっくり対応策を考えよう。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


物事がはかどらずイライラ……。でもマイペースを大切に。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


苦手なものは避けること。得意分野で勝負するのが得策！

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


自分から行動すると揉めてしまうかも。相手の出方を待ってみて。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


強気の行動に幸運が到来。今日は多少の無理も許容しよう。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


あなたの優しさにつけこむ人物がいそう。キッパリ拒否すること。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


忙しくても芸術に触れて。美術品を見ると感性に好影響が。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


言葉数の多さが幸運を呼ぶカギ。しつこいくらいに話すと◎。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


思い付きで行動すると意外な収穫が。計画はスルーしてもOK。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


パーティーやカラオケの席で人気者に。陽気な態度が幸運のもと。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


冷静な判断力を持つこと。突っ走るとツキが遠のくかも……。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


前向きな行動に幸運が。スケジュールを詰め込むのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)