2026年4月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家庭内で揉め事の予感あり。じっくり対応策を考えよう。
物事がはかどらずイライラ……。でもマイペースを大切に。
苦手なものは避けること。得意分野で勝負するのが得策！
自分から行動すると揉めてしまうかも。相手の出方を待ってみて。
強気の行動に幸運が到来。今日は多少の無理も許容しよう。
あなたの優しさにつけこむ人物がいそう。キッパリ拒否すること。
忙しくても芸術に触れて。美術品を見ると感性に好影響が。
言葉数の多さが幸運を呼ぶカギ。しつこいくらいに話すと◎。
思い付きで行動すると意外な収穫が。計画はスルーしてもOK。
パーティーやカラオケの席で人気者に。陽気な態度が幸運のもと。
冷静な判断力を持つこと。突っ走るとツキが遠のくかも……。
前向きな行動に幸運が。スケジュールを詰め込むのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家庭内で揉め事の予感あり。じっくり対応策を考えよう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
物事がはかどらずイライラ……。でもマイペースを大切に。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
苦手なものは避けること。得意分野で勝負するのが得策！
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自分から行動すると揉めてしまうかも。相手の出方を待ってみて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
強気の行動に幸運が到来。今日は多少の無理も許容しよう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
あなたの優しさにつけこむ人物がいそう。キッパリ拒否すること。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
忙しくても芸術に触れて。美術品を見ると感性に好影響が。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
言葉数の多さが幸運を呼ぶカギ。しつこいくらいに話すと◎。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
思い付きで行動すると意外な収穫が。計画はスルーしてもOK。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
パーティーやカラオケの席で人気者に。陽気な態度が幸運のもと。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
冷静な判断力を持つこと。突っ走るとツキが遠のくかも……。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
前向きな行動に幸運が。スケジュールを詰め込むのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)