「間違いなく目黒蓮新境地」“太ってても最強”な目黒蓮に反響！ 「頭がバグる」「シュール過ぎるwww」
映画『SAKAMOTO DAYS』の公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの新着映像を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】“太ってても最強”な目黒蓮
ファンからは「間違いなく目黒蓮新境地」「ちゃんと太っちょの人の声ですごい」「頭がバグる」「コミカルで可愛いのにかっこいい！」「シュール過ぎるwww」「何だこの狂気は？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】“太ってても最強”な目黒蓮
「ちゃんと太っちょの人の声ですごい」同アカウントは「太ってても最強」とつづり、1本の動画を投稿。目黒さん演じる坂本太郎の紹介映像です。特殊メイクやCGを使った演出により、目黒さんが「ただのデブ」に変身しています。太った姿でアクションシーンもこなしており、これまでの目黒さんのイメージをいい意味で裏切る内容です。
キャラクターPVも公開また、14日にはキャラクターPVも公開。目黒さんをはじめ、俳優の高橋文哉さん、上戸彩さんなど豪華なメンバーを紹介しています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)