身長177センチのレインボー池田「小さく見られたい」 ジャンボのソロ仕事の裏で富士山に登山
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】ME:Iからのダンスレクチャーに食らいつく池田直人
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
イベントでは、商品にかけて貫きたいことを発表することに。池田は「『意外とデカいですね』と言われても『そうっすか？』という顔をすることを貫きたい。なるべく小さく見られたいんですよ」と告白。公式サイトによると身長177センチで体重68キロの池田に対し、相方のジャンボたかおは身長183センチで体重130キロとなっている。池田は「なるべく小さく見られたいから相方にでっかいのを選んだんで。『意外とデカいですね』と言われても『そんなことないですね』を貫きたい」と話して笑いを誘っていた。
また、新しく挑戦したいことをトーク。池田は「もうスケジュールを取っているんですけど8月に富士山に登山を」と目標を語った。「ジャンボのレギュラー番組の裏で『池田 富士山登山』のスケジュールが入ってます」と明かし、ME:Iのメンバーへ「ごめんな。先に日本一の景色を見てくるよ」と笑顔で宣言していた。
【写真】ME:Iからのダンスレクチャーに食らいつく池田直人
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
また、新しく挑戦したいことをトーク。池田は「もうスケジュールを取っているんですけど8月に富士山に登山を」と目標を語った。「ジャンボのレギュラー番組の裏で『池田 富士山登山』のスケジュールが入ってます」と明かし、ME:Iのメンバーへ「ごめんな。先に日本一の景色を見てくるよ」と笑顔で宣言していた。