サッカーＷ杯の森保ジャパン初陣、オランダ戦まで２か月。現地取材に向け、報道用ビザ申請、国際免許証取得、英語とスペイン語の勉強など、決戦の模様を伝える準備を進めている。

８大会連続８度目の出場となる日本代表。過去７大会２５試合分の歴史から「なぜかは説明できないが、事実としてそうなっている」という【日本サッカー界におけるＷ杯七不思議】を紹介する。

〈１〉前評判が高いと本番で低迷？ 開幕前の親善試合が好調だと、行き着く先は１次リーグ（Ｌ）敗退…というのが、ここまでの傾向。

〈２〉初戦落とすと望みなし？ 初戦で勝つか引き分けた４大会は全て１次Ｌ突破。負けると敗退率１００％。今回は強豪オランダ戦。

〈３〉鬼門の２戦目 ７大会で１勝のみ。毎度、勝てそうな相手に勝てない。今大会はチュニジア。嫌な予感？

〈４〉１０番は輝けない？ 過去２５戦で背番号１０の得点は２点（ＰＫ１含む）のみ。

〈５〉世界との差？ ＤＦ無得点 ＤＦ登録選手のゴールはゼロ。接戦でこそセットプレーで決めきりたいが…。

〈６〉高すぎる８強への壁 １６強敗退が過去４度。Ｖ候補との対戦を回避できても、中堅国相手に１点差負け２回、ＰＫ負け２回。

〈７〉ユース出身選手はＰＫ戦全員失敗 過去２度のＰＫ戦で高体連出身選手は４本中４本成功、ユース出身選手は４本中全て失敗。

これらは不吉なデータの羅列ではなく、優勝を目指す日本が今大会で覆すべきものだ。七不思議を打ち破れ、森保ジャパン。（サッカー担当・岡島 智哉）

◆岡島 智哉（おかじま・ともや） １６年入社。イラン＆北朝鮮のビザ取得歴が懸念されたが、無事に米ビザ審査パス。ホッと一安心。