畑芽育、最新の美容法は“体の軸を整える”「信頼しているヘアメイクさんに聞いて…」
俳優の畑芽育が、22日発売『美的』6月号（小学館）の表紙に登場する。透明感あふれるサマーメイクで、この夏トライしたいことや最新の美容法を明かした。
【別表紙】シアーのブラック帽子に身を包む畑芽育
畑は、同誌の2025年7月号表紙やメイクページにもたびたび登場。登場する度に大反響を受け、今回満を持して表紙にカムバックした。表紙は「通常版」と「付録違い版」2種類で展開。通常版表紙では、ツヤ感あふれる爽やかなサマーメイクが、畑の白くなめらかな肌と重なり、ピュアなきらめきを映しだしたカットに仕上がっている。一方の付録違い版表紙では、シアーなブラック帽子のセットアップに身を包んだ畑が、凛としたまなざしを向けるギャップあふれる1枚となっている。
中ページでは、マニッシュなファッションにオレンジを効かせたメイクも披露。さまざまな夏らしいメイクで多彩な表情をみせた畑は、“この夏したいこと”について明かした。普段はインドア派で、1日中家で寝ている日もあるという畑。しかし今夏は、昨年訪れて今年もまた行きたいと語る花火大会や、海外でのリフレッシュ計画などアクティブ予定にトライしたいと明かした。
さらに最新の美容法についても披露。“体の軸を整える”ことを意識しているという畑は、インナーマッスルを鍛えるため、週1回のピラティスやジムでのウォーキング、整体にも通い、睡眠もしっかりとるなど内側から整えるケアを継続していることを明かした。美容情報はヘアメイクさんから収集しているそうで、「教えていただいたサプリを取り入れたり、飲み物はなるべく常温にしたり…」と、聞いたことは素直に実践しているそうだが、その一方で「でも、キンキンに冷えた飲み物がやっぱり美味しいですよね…！」と本音がこぼれるチャーミングな一面もみせた。
【別表紙】シアーのブラック帽子に身を包む畑芽育
畑は、同誌の2025年7月号表紙やメイクページにもたびたび登場。登場する度に大反響を受け、今回満を持して表紙にカムバックした。表紙は「通常版」と「付録違い版」2種類で展開。通常版表紙では、ツヤ感あふれる爽やかなサマーメイクが、畑の白くなめらかな肌と重なり、ピュアなきらめきを映しだしたカットに仕上がっている。一方の付録違い版表紙では、シアーなブラック帽子のセットアップに身を包んだ畑が、凛としたまなざしを向けるギャップあふれる1枚となっている。
さらに最新の美容法についても披露。“体の軸を整える”ことを意識しているという畑は、インナーマッスルを鍛えるため、週1回のピラティスやジムでのウォーキング、整体にも通い、睡眠もしっかりとるなど内側から整えるケアを継続していることを明かした。美容情報はヘアメイクさんから収集しているそうで、「教えていただいたサプリを取り入れたり、飲み物はなるべく常温にしたり…」と、聞いたことは素直に実践しているそうだが、その一方で「でも、キンキンに冷えた飲み物がやっぱり美味しいですよね…！」と本音がこぼれるチャーミングな一面もみせた。