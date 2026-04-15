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■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月15日12時45分発表　気象庁

15日12時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯15度40分 (15.7度)
東経145度00分 (145.0度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    930 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 600 km (325 NM)

16日12時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯17度35分 (17.6度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

17日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯19度50分 (19.8度)
東経145度35分 (145.6度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

18日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯22度35分 (22.6度)
東経147度10分 (147.2度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯26度20分 (26.3度)
東経150度30分 (150.5度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 450 km (245 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯28度50分 (28.8度)
東経159度25分 (159.4度)
進行方向、速さ    東北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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