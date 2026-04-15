【台風情報】大型で非常に強い台風4号(シンラコウ) 最大瞬間風速70メートル このあとの勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月15日12時45分発表 気象庁
15日12時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯15度40分 (15.7度)
東経145度00分 (145.0度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 930 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 全域 600 km (325 NM)
16日12時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯17度35分 (17.6度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
17日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経145度35分 (145.6度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯22度35分 (22.6度)
東経147度10分 (147.2度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯26度20分 (26.3度)
東経150度30分 (150.5度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 450 km (245 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯28度50分 (28.8度)
東経159度25分 (159.4度)
進行方向、速さ 東北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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