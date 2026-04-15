新川優愛、特技は“口パク”「やり続けて9年」
俳優でモデルの新川優愛（32）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。“口パク”が特技であると明かした。
【全身ショット】似合う！白の花柄ワンピで登場した新川優愛
発表会では、『ミス・ティーン・ジャパン』に今出るとするならどんな特技を審査員に見せるかという質問を受けた。新川は悩んだ末に“口パク”を挙げた。
「歌は歌えないんですけど、口パクはうまいんですよ。有名な曲に合わせてあたかも自分が歌っているかのように振る舞える」と説明した。アーティストの表情や動きをまねできるといい「やり続けて9年」と明かした。
報道陣からは、この場で披露できるか水を向けられたが「それは全然ダメです。大人のNGが出そうです」と笑顔でかわしていた。関係者には見せたことがあるといい、同席した平祐奈（27）、トラウデン直美（26）から「後でこっそり見せて」と言われ「それはいいですよ」と応じていた。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。
【全身ショット】似合う！白の花柄ワンピで登場した新川優愛
発表会では、『ミス・ティーン・ジャパン』に今出るとするならどんな特技を審査員に見せるかという質問を受けた。新川は悩んだ末に“口パク”を挙げた。
「歌は歌えないんですけど、口パクはうまいんですよ。有名な曲に合わせてあたかも自分が歌っているかのように振る舞える」と説明した。アーティストの表情や動きをまねできるといい「やり続けて9年」と明かした。
『ミス・ティーン・ジャパン』は13歳から19歳の女性を対象に、日本のティーン代表を決めるイベント。全国15ヶ所で地方予選会、地方大会を経て決勝大会が行われる。