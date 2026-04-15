NHK『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』セットリスト＆タイムテーブル公開

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4月16日22時よりNHK総合にて放送される『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』のセットリストとタイムテーブルが公開となった。

■1970年代の名曲を厳選してオンエア！

今回の放送では、20年目を迎えた『SONGS』の過去のパフォーマンスの中から、1970年代に発表された名曲が厳選して届けられる。

責任者の大泉洋と番組ナレーターの戸次重幸も大興奮の、貴重なパフォーマンス映像をぜひチェックしよう。

■『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』セットリスト

沢田研二「時の過ぎゆくままに」（2008年放送）

松任谷由実「やさしさに包まれたなら」（2009年放送）

TULIP「心の旅」（2007年放送）

山本潤子「翼をください」（2007年放送）

小椋佳「さらば青春」（2013年放送）

泉谷しげる「春夏秋冬」（2013年放送）

吉田拓郎「春だったね」（2016年放送）

高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）「ジョニィへの伝言」（2007年放送）

ひめ風（南こうせつ/伊勢正三）「神田川」（2014年放送）

井上陽水「氷の世界」（2009年放送）

さだまさし「精霊流し」（2010年放送）

郷ひろみ「よろしく哀愁」（2010年放送）

中村雅俊「ふれあい」（2008年放送）

TULIP「青春の影」（2007年放送）

イルカ「なごり雪」（2013年放送）

忌野清志郎「スローバラード」（2008年放送）

加山雄三「海 その愛」（2014年放送）

アリス「冬の稲妻」（2009年放送）

尾崎亜美「マイ・ピュア・レディ」（2009年放送）

八神純子「みずいろの雨」（2010年放送）

大貫妙子「突然の贈りもの」（2007年放送）

甲斐よしひろ「HERO（ヒーローになる時、それは今）」（2008年放送）

水谷豊「カリフォルニア・コネクション」（2008年放送）

ゴダイゴ「銀河鉄道999」（2007年放送）

■【画像】『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』タイムテーブル

■番組情報

NHK総合『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』

04/16（木）22:00～22:45

再放送：04/20（月）24:35～25:20

出演：大泉洋・戸次重幸

VTR出演（50音順）：アリス、泉谷しげる、井上陽水、忌野清志郎、イルカ、大貫妙子、小椋佳、尾崎亜美、甲斐よしひろ、加山雄三、郷ひろみ、ゴダイゴ、さだまさし、沢田研二、高橋真梨子、TULIP、中村雅俊、ひめ風（南こうせつ・伊勢正三）、松任谷由実、水谷豊、八神純子、山本潤子、吉田拓郎

■【画像】大泉洋と戸次重幸

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs