《オリジナルグッズが必ず当たるガチャガチャコーナー、高市総裁と写真が撮れるフォトコーナーを用意しました！》

【写真】自民党大会の会場に設置された“ガチャガチャ”

4月12日に行われた第93回自民党大会の模様を同党がXで投稿。アップされた写真には、自民党の広報キャラクター「じみたん」があしらわれたガチャガチャや、高市早苗首相がドラムを叩いているように見えるパネルのフォトコーナーが。

高市政権の広報戦略

ガチャガチャの景品は、じみたんのミニ缶バッジ、じみたんのキーホルダー、首相愛用ボールペンのSanae ペン、そして“超大当たり”として首相のアクリルスタンドの4種類が用意された。

アクリルスタンドは「休憩も戦略のうちや。ぼちぼちいこか」「あんたならやれる。私は信じてるで。ファイト!」など8種類の首相の肉声メッセージが収録された特別仕様だという。

週刊女性PRIMEは自民党広報に、今回のガチャガチャを実施した経緯を聞いた。

「日本列島の津々浦々、地域の現場で日々奮闘されている皆さまが集い、思いを一つにする党大会は、党にとって極めて大きな意味を持つものです。各地の暮らしの中で自民党の政策と理念を形にしてくださっている『最前線の担い手』である皆さまにとって、このひとときが少しでも心に残るものとなるよう工夫を重ねることは、党本部の大切な役割であると考えております」（自民党広報本部、以下同）

と党大会を盛り上げるための工夫であることを明かした。

「来春、統一地方選を控えている中で、地方議員の皆様から総理との写真撮影のご要望もあり、フォトブースや、親しみやすい形でのグッズ展開（ガチャガチャ）を試みました」

高市総裁のアクスタは売ってる？

《ガチャガチャやりたいです 全国のガチャガチャコーナーに置いて欲しい》

《ちょっとそのガチャやってみたい笑》

という要望の声もXではあったが、一般販売の予定はあるのだろうか?

「ガチャガチャの景品である『じみたん缶バッチ』『じみたんキーホルダー』『Sanae ペン』は自民党本部1階にあるサービスセンターでも販売しております。高市総裁のボイスメッセージ入りアクリルスタンドは非売品です」

アクリルスタンドが一般販売されれば、熱心な支持者にとっては垂涎の的になるに違いないが……。