寺島しのぶ、光沢放つ着物で“大人の着こなし”「お着物も帯もとても素敵」絶賛する声 長男・眞秀の多忙な近況も明かす
俳優の寺島しのぶ（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた着物姿で、大人の着こなしを公開した。
【写真】「う〜ん大人の色気」光沢放つ着物で“大人の着こなし”を披露した寺島しのぶ
寺島は「本日も終わりました。頑張っている。明日は中日。学校も始まり、公演し、宿題やり、今日の復習。すぐに朝は来る。今月はこの繰り返し」と、長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）の近況を報告しつつ、上品な光沢を感じる淡いカラーの着物姿を披露している。
落ち着いたトーンでありながら、どこか華やかさを感じさせる洗練されたスタイルで、光を受けて繊細に輝く光沢感も感じさせ、着こなしに華やぎを添えていた。さらに、帯締めが全体の印象を引き締め、和の情緒を深めている。
この投稿に、コメント欄には「今日も益々素敵」「う〜ん大人の色気」「目が澄んでいてまっすぐ」「素敵です。帯締め好き」「お着物も帯もとても素敵」などと、称賛する声が寄せられていた。
【写真】「う〜ん大人の色気」光沢放つ着物で“大人の着こなし”を披露した寺島しのぶ
寺島は「本日も終わりました。頑張っている。明日は中日。学校も始まり、公演し、宿題やり、今日の復習。すぐに朝は来る。今月はこの繰り返し」と、長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）の近況を報告しつつ、上品な光沢を感じる淡いカラーの着物姿を披露している。
この投稿に、コメント欄には「今日も益々素敵」「う〜ん大人の色気」「目が澄んでいてまっすぐ」「素敵です。帯締め好き」「お着物も帯もとても素敵」などと、称賛する声が寄せられていた。