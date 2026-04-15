ナイキ『エアマックス95』青グラデ発売へ アトモスジャパンが“意味深”投稿
スニーカーセレクトショップのアトモスジャパンは14日、公式インスタグラムを更新。ナイキ『エアマックス95』の青グラデーションと思われる画像を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】懐かしい＆かっこいい！ナイキ『エアマックス95』青グラデ
投稿には品番と思われる「IB7855-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の青グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えた。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。プロ野球選手（当時）のイチローやロンドンブーツ1号2号（当時／現在は解散）の田村淳、俳優の広末涼子らCMや雑誌などで履いていたことでも知られている。また、イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月には黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップして発売。ナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。さらに4月4日には同モデルの赤（コメットレッド）グラデも発売となり、こちらも即完売している。
【写真】懐かしい＆かっこいい！ナイキ『エアマックス95』青グラデ
投稿には品番と思われる「IB7855-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の青グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えた。
今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月には黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップして発売。ナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。さらに4月4日には同モデルの赤（コメットレッド）グラデも発売となり、こちらも即完売している。