【セブン-イレブン】春キャベツを贅沢に使用した新作「メンチカツ」登場

コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、新商品「春キャベツメンチカツ」を、2026年4月14日（火）から順次発売する。

同商品は、今が旬の「春キャベツ」を贅沢に使用した一品。牛肉と豚肉を黄金比率で配合することで、肉の旨味を最大限に引き出している。夕食のメインディッシュとしてはもちろん、「あと、もう一品ほしい」という時にも重宝する食べ応えのある商品に仕上げている。

【担当者コメント】

夕食やお弁当のおかず、おつまみなど、幅広いシーンに対応する、食べ応えのあるメンチカツが登場します。春キャベツならではの甘みや食感はそのままに、肉の旨味や食感も活かした配合にこだわりました。品質を追求した「春キャベツメンチカツ」を、ぜひご賞味ください。

■春キャベツメンチカツ

・価格

175円（税込189円）

・発売日

4月14日（火）〜順次

・販売エリア

全国

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合がある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある