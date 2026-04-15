楽天モバイルが新たな基地局を3月15〜31日に全国40都道府県166市区町村で設置！Samsung製の5G基地局が技適通過。今年中に商用導入予定

楽天モバイルが新たな基地局を3月15〜31日に全国40都道府県166市区町村で設置！Samsung製の5G基地局が技適通過。今年中に商用導入予定