春に行きたいと思う「宮城県の公園」ランキング！ 2位「宮城県松島離宮」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「宮城県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「以前、行ったことがあり、とても落ち着く場所だったので、気候がいい春にまた行きたいです」（50代女性／埼玉県）
「美しいところなので一度は訪れたいです」（50代女性／長野県）
「日本三景の一つ。以前行ったときは天候が悪く悲惨だった。春にリベンジしたい」（40代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「イベントなどがよく開催される公園なので、それも楽しみにしながら散策してみたい」（50代女性／神奈川県）
「国営公園でとても広く、花が咲いている春は圧巻の景色が見れるのでぜひ春に行ってみたい」（40代女性／埼玉県）
「季節のお花を見ることができ、子どもも楽しめる公園なので」（30代女性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「宮城県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宮城県松島離宮（松島町）／49票日本三景・松島の玄関口に位置する観光拠点施設です。松島の歴史と文化を体感できる美しい日本庭園が広がり、春には周囲の自然と共に穏やかな潮風を感じながら散策を楽しめます。夜間にはライトアップが行われることもあり、歴史的な建築様式を模した十角三重塔「レツルタワー」と春の彩りが融合した、松島ならではの優雅な景観が魅力です。
▼回答者コメント
「以前、行ったことがあり、とても落ち着く場所だったので、気候がいい春にまた行きたいです」（50代女性／埼玉県）
「美しいところなので一度は訪れたいです」（50代女性／長野県）
「日本三景の一つ。以前行ったときは天候が悪く悲惨だった。春にリベンジしたい」（40代女性／神奈川県）
1位：国営みちのく杜の湖畔公園（川崎町）／67票蔵王連峰を背景に、釜房湖畔に広がる東北唯一の国営公園です。春の最大の魅力は、色鮮やかに咲き誇るチューリップやパンジーなどの花々。広大な敷地内には古民家が移築された「ふるさと村」もあり、東北の原風景と共に季節の花を愛でることができます。家族連れで一日中楽しめる開放感と、圧倒的な花のスケールが1位の理由です。
▼回答者コメント
「イベントなどがよく開催される公園なので、それも楽しみにしながら散策してみたい」（50代女性／神奈川県）
「国営公園でとても広く、花が咲いている春は圧巻の景色が見れるのでぜひ春に行ってみたい」（40代女性／埼玉県）
「季節のお花を見ることができ、子どもも楽しめる公園なので」（30代女性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)