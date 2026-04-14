（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本アナ）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「大根」。

先週に比べて1割以上安くなっている、かつ、出荷量が増えているので、徐々に価格が下がってきているそうなんです。





「とろーりさっぱり 大根ととろろ昆布の和風サラダ」

（松浦予報士）じゃあ、これからまたもう少し安くなっていくっていう可能性もあるってことですよね。（岩本アナ）そうなんですよ。これからもっと手に取りやすくなる大根。今日も聞いていきます、野菜ソムリエの澤井さん！（澤井キャスター）この時期の春大根っていうのは水分量が多く、みずみずしいのが特徴です。そして松浦さん、消化酵素が豊富なので、食べ過ぎや二日酔いにも効果が期待できるそうですよ。（松浦予報士）いやもうほんとねすぐ二日酔いしちゃうんで、大根をじゃあ食べまくりますね。（岩本アナ）気になる販売価格も見ていきましょう。今日の田子重西中原店では、なんと150円で大根売られていました。その他の店舗でも200円前後で販売されているということで、そんな大根を使った簡単レシピご紹介していきます。レシピこちらです。

【材料】

・大根

・白すりごま

・とろろ昆布



この3つだけなんです。そしてドレッシングにはこちらを使っていきますよ。

この時期の大根は、硬めのコリコリ食感も特徴だということで、サラダがぴったりなんです。

【作り方】

・まず大根はピーラーで薄く切り水気を絞っていきます

・続いてボウルにお酢、醤油、ごま油を入れて混ぜます

・最後に大根、白すりごまを加えて混ぜて、器に盛って、とろろ昆布をちぎりながらトッピングしていくだけ

（松浦予報士）

確かに簡単ですね



（試食）



（コメンテーター news zero 藤井貴彦さん）

とろろ昆布とごま油入れたら何でもおいしくなるんだけど、大根がみずみずしくてその美味しさに負けてないんですよ。三者三様の味わいを出してくれてるので、

これは二日酔いに効くっていうか、日本酒を飲みたくなります。



（岩本アナ）

簡単にできる忙しい日にぴったりの大根レシピ、皆さんも試してみてください。