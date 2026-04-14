ユーロ円、連日の過去最高値更新 一時１８７．５３レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロ円は一時187.53レベルと過去最高値を更新した。昨日は187.51レベルまで買われる場面があった。連日の最高値更新だが、値幅は限定的。足元では、ドル円の下げとともに187.30付近へと小幅に押し戻されている。



ユーロドルには「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ」との複数関係者による報道で有事ドル買いの巻き戻しのドル売り圧力が掛かっている。一方、ドル円には「日銀が物価見通しの大幅引き上げ検討へ、中東情勢受け原油高」との関係者発言報道が円買い圧力となった面が指摘される。



EUR/JPY 187.28 EUR/USD 1.1785 USD/JPY 158.92

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