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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月14日は、真夏から真冬までオールシーズンで活躍する山善（YAMAZEN）の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 9L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 ブルーグレー YFR-DC90 20,332円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

オールシーズンで使える山善の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫」が20,332円に

山善（YAMAZEN）の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」が49%オフ。−18℃の冷凍保存から60℃の保温もできる多機能なアイテムがほぼ半額とお買い得です。

温度は1℃単位で変更ができて便利。外気温に左右されにくく、しっかりと冷えます。

夏はアイスクリームの冷凍、冬はホットドリンクの保温といった使い分けが1台で可能。季節を問わずに活躍しますよ。

シーンに合わせて3つの電源の使い分けが可能。容量もたっぷりです！

AC電源・DC電源・専用バッテリーの3WAY電源を搭載。自宅のコンセントや車のシガーソケットなどシーンに合わせて3つの電源を使い分けられるのは嬉しいポイント。

容量は9Lで庫内のサイズは25cm（幅）×21.5cm（奥行き）×18cm（高さ）。350ml缶なら約14本、500mlペットボトルなら約10本程度も収納できるのはGOOD。

コンパクトなサイズ感で軽自動車の座席やトランクルームにも置きやすく、本体両面には持ち手があり、つかみやすく持ち運びもラクラクですよ。

USB-Aポート付きでスマホの充電もOK。アウトドアの必需品をお見逃しなく！

操作パネル部にUSB-Aポートを備えており、スマホの充電もOK。

電源がなくてもバッテリーで稼働。0℃設定で4時間30分、−18℃設定は3時間10分、60℃設定は2時間50分も連続使用できるので、食材を鮮度高くキープすることが可能です。

電圧が下がると自動で停止する低電圧保護機能付きなので、車のバッテリー上がりを防いでくれるのも助かりますね。

少しずつ気温も暖かくなり、キャンプやBBQがしやすくなるこれからの季節。「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」があれば、快適さが劇的に変わりますよ！

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 9L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 ブルーグレー YFR-DC90 20,332円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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