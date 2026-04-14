冷凍も、温めも、外でもOK。全部持ち出せる山善9L冷蔵庫がほぼ半額
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月14日は、真夏から真冬までオールシーズンで活躍する山善（YAMAZEN）の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
オールシーズンで使える山善の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫」が20,332円に
山善（YAMAZEN）の「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」が49%オフ。−18℃の冷凍保存から60℃の保温もできる多機能なアイテムがほぼ半額とお買い得です。
温度は1℃単位で変更ができて便利。外気温に左右されにくく、しっかりと冷えます。
夏はアイスクリームの冷凍、冬はホットドリンクの保温といった使い分けが1台で可能。季節を問わずに活躍しますよ。
シーンに合わせて3つの電源の使い分けが可能。容量もたっぷりです！
AC電源・DC電源・専用バッテリーの3WAY電源を搭載。自宅のコンセントや車のシガーソケットなどシーンに合わせて3つの電源を使い分けられるのは嬉しいポイント。
容量は9Lで庫内のサイズは25cm（幅）×21.5cm（奥行き）×18cm（高さ）。350ml缶なら約14本、500mlペットボトルなら約10本程度も収納できるのはGOOD。
コンパクトなサイズ感で軽自動車の座席やトランクルームにも置きやすく、本体両面には持ち手があり、つかみやすく持ち運びもラクラクですよ。
USB-Aポート付きでスマホの充電もOK。アウトドアの必需品をお見逃しなく！
操作パネル部にUSB-Aポートを備えており、スマホの充電もOK。
電源がなくてもバッテリーで稼働。0℃設定で4時間30分、−18℃設定は3時間10分、60℃設定は2時間50分も連続使用できるので、食材を鮮度高くキープすることが可能です。
電圧が下がると自動で停止する低電圧保護機能付きなので、車のバッテリー上がりを防いでくれるのも助かりますね。
少しずつ気温も暖かくなり、キャンプやBBQがしやすくなるこれからの季節。「ELEIN バッテリー対応ポータブル保冷温庫（9L）」があれば、快適さが劇的に変わりますよ！
＞＞山善のアイテム一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2026年4月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp