美人女性芸人、ミニ丈タイトトップスで美ボディ強調「スタイル抜群」「ウエストラインが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが13日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳女性芸人「セクシー」美ボディ強調タイトトップス姿
りなぴっぴは「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった 海の中のくらしみたい」とコメント。公開された写真では、体にフィットした黒のミニ丈トップスを着用している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群でかっこいい」「タイトな服が似合いすぎ」「美しすぎて見惚れる」「ウエストラインが綺麗」「セクシー」といったコメントが寄せられている。
りなぴっぴは芸人として活動する側、モデルとしても活動しており「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演。目を引く華やかな容姿でSNSで話題を集めている。
リンダカラー∞ではDenのファンとしてグループに加入し、お笑いコンビ・ナインティナインがMCを務める2024年放送の「ぐるナイおもしろ荘」（日本テレビ系）では準優勝した。（modelpress編集部）
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【写真】28歳女性芸人「セクシー」美ボディ強調タイトトップス姿
◆リンダカラー∞りなぴっぴ、タイトな装いで自撮りショット
りなぴっぴは「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった 海の中のくらしみたい」とコメント。公開された写真では、体にフィットした黒のミニ丈トップスを着用している。
◆リンダカラー∞りなぴっぴの美スタイルに反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群でかっこいい」「タイトな服が似合いすぎ」「美しすぎて見惚れる」「ウエストラインが綺麗」「セクシー」といったコメントが寄せられている。
◆りなぴっぴ、モデルとしても活躍の美女芸人・2024年「おもしろ荘」は準優勝
りなぴっぴは芸人として活動する側、モデルとしても活動しており「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演。目を引く華やかな容姿でSNSで話題を集めている。
リンダカラー∞ではDenのファンとしてグループに加入し、お笑いコンビ・ナインティナインがMCを務める2024年放送の「ぐるナイおもしろ荘」（日本テレビ系）では準優勝した。（modelpress編集部）
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