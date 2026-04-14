柳沢慎吾＆岸本加世子、サプライズ登壇にキャスト陣も驚き ハイテンションなトーク力に会場大盛り上がり
俳優の柳沢慎吾と岸本加世子が14日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜 後9：00）トークイベントにサプライズで登壇。主演の高橋一生以外のキャスト陣には2人の登壇は知らされておらず、驚きながらも盛り上がった。
【写真】サプライズ登場！あついハグを交わす柳沢慎吾＆中村アン
高橋が主演を務める今作は、きょう14日から放送が始まる社会派転生ヒューマンドラマ。イベントは高橋のほか、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世が登壇していたが、途中から柳沢と岸本が舞台袖から登場。高橋以外にはサプライズで姿を現し、キャスト陣は驚きの表情を浮かべながらも笑顔で迎えた。
柳沢は「若いのはいいね〜。フレッシュだね！」とハイテンションでステージ上へ。撮影中に64歳の誕生日を迎え、共演者らから祝われたエピソードを披露した。中村からはコーヒーをプレゼントされたことを話し、満面の笑みに。
また、撮影裏についても言及。柳沢は高橋から渥美清のモノマネをするように無茶ぶりを受けたという。それに答えたシーンが作品に採用されているそう。そして、柳沢と岸本が作品で登場する「下町商店街」は現場が明るく、スチール写真は全て笑顔の写真が収められているという。
今作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠が、突然、借金まみれのの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生して“再生”する物語を描く。転生先は2012年。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語となっている。
【写真】サプライズ登場！あついハグを交わす柳沢慎吾＆中村アン
高橋が主演を務める今作は、きょう14日から放送が始まる社会派転生ヒューマンドラマ。イベントは高橋のほか、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世が登壇していたが、途中から柳沢と岸本が舞台袖から登場。高橋以外にはサプライズで姿を現し、キャスト陣は驚きの表情を浮かべながらも笑顔で迎えた。
また、撮影裏についても言及。柳沢は高橋から渥美清のモノマネをするように無茶ぶりを受けたという。それに答えたシーンが作品に採用されているそう。そして、柳沢と岸本が作品で登場する「下町商店街」は現場が明るく、スチール写真は全て笑顔の写真が収められているという。
今作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠が、突然、借金まみれのの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生して“再生”する物語を描く。転生先は2012年。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語となっている。