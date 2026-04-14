モー娘。牧野真莉愛、日本ハム戦に登場 副音声で“たのしんじょう”発信
BS12で放送される「BS12プロ野球中継2026」において、14日の千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ戦に、モーニング娘。’26の牧野真莉愛が副音声ゲストとして出演する。ファイターズの熱烈なファンとして知られる牧野が、今季初登場で応援放送を盛り上げる。
“日ハム”好きな牧野真莉愛が日ハム戦を副音声で応援
同番組はパーソルパシフィック・リーグ公式戦をプレーボールから生中継し、シーズンを通して45試合以上を無料放送する。主音声ではホームファン向けの実況・解説、副音声ではビジターファン向けの内容を届けるのが特徴で、試合終了後には「どこよりも早い二次会」と題した振り返り企画も実施する。
14日は、副音声で鶴岡慎也と牧野が共演。牧野は今季の見どころについて「SHINJOの采配」と語り、「リーグ優勝！→クライマックスシリーズ優勝!!→日本一!!!」と期待を寄せた。注目選手には山崎福也投手を挙げ、「どうかどうかサチあれ！」と独特の表現でエールを送っている。
また出演に向けては「絶対勝つぞファイターズ！」と連呼し、「4月14日は、『BS12プロ野球中継2026』副音声で、たのしんじょう」とコメント。新庄剛志監督への思いもにじませた。
BS12では14日、15日、17日にかけて、ファイターズ戦を主音声・副音声で3試合連続中継する。各試合の放送開始はいずれも後5：59で、14日はロッテ対日本ハム、15日も同カード、17日は日本ハム対西武を放送予定。多彩な解説陣とゲストによる臨場感ある中継で、シーズン序盤の戦いを伝える。
“日ハム”好きな牧野真莉愛が日ハム戦を副音声で応援
同番組はパーソルパシフィック・リーグ公式戦をプレーボールから生中継し、シーズンを通して45試合以上を無料放送する。主音声ではホームファン向けの実況・解説、副音声ではビジターファン向けの内容を届けるのが特徴で、試合終了後には「どこよりも早い二次会」と題した振り返り企画も実施する。
また出演に向けては「絶対勝つぞファイターズ！」と連呼し、「4月14日は、『BS12プロ野球中継2026』副音声で、たのしんじょう」とコメント。新庄剛志監督への思いもにじませた。
BS12では14日、15日、17日にかけて、ファイターズ戦を主音声・副音声で3試合連続中継する。各試合の放送開始はいずれも後5：59で、14日はロッテ対日本ハム、15日も同カード、17日は日本ハム対西武を放送予定。多彩な解説陣とゲストによる臨場感ある中継で、シーズン序盤の戦いを伝える。