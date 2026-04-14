【「マインクラフトJava版」MODかんたんインストール機能】 4月13日リリース

GMOペパボは4月13日、ゲーム用マルチプレイサーバーが簡単に立てられる「ロリポップ！ for Gamers」において、「『マインクラフトJava版』MODかんたんインストール機能」をリリースした。

これにより、「ロリポップ！ for Gamers」の管理画面内で、「Minecraft（Java版）」用のMOD・プラグイン・MODパックを容易にインストールできる。また、Modrinthで配布されている各種データをユーザーのサーバー設定に合わせ、管理画面上の操作のみで導入可能になった。

専用管理画面で完結

外部ソフト（FTP等）を使用することなく、「ロリポップ！ for Gamers」のコントロールパネル上で検索から導入まで完結する。

サーバー仕様との自動適合

利用中のサーバー種類（Forge/Fabric/Paper等）やバージョンに適合する項目のみが表示・インストールされるため、導入ミスのリスクを抑えられる。

依存関係の自動インストール

選択したMODの動作に必要な「前提MOD」もシステム側で自動判別して追加されるため、専門知識がなくてもスムーズに環境を構築できる。

MODパックにも対応

複数のMODと設定が統合された「MODパック」の一括導入にも対応しており、手軽にカスタマイズを楽しめる。