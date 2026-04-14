w.o.d.、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールEDテーマ「NON-FICTION」配信スタート！

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Vo＆Gtサイトウタクヤ、Bass Ken Mackay、Drums 中島元良からなる神戸発の3ピースバンドw.o.d.（ダブリューオーディー）。

今年VIVA LA ROCK 2026、京都大作戦2026、FUJI ROCK FESTIVAL 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演が決定するなど勢いに乗る中、新曲「NON-FICTION」（ヨミ：ノンフィクション）が各ストリーミングサービスにて配信がスタートした。

「NON-FICTION」は毎週（土）24:55から日本テレビ系にて放送中のTVアニメ「勇者のクズ」第2クールEDテーマに起用されている。

楽曲はアニメ作品の世界観に寄り添いながら、“人生”をテーマに綴られた歌詞にw.o.d.らしいロックサウンドで疾走感が溢れる一曲となっている。ぜひTVアニメと共に楽曲を楽しんでほしい。

＜w.o.d.メンバーコメント＞

クソみたいなことだらけの

この人生という舞台を、

どう生き抜こうか？

今日も悩んでばっかですが、

あなたが聴いてくれるなら

それで幸せです。

Peace！

サイトウタクヤ(Vo＆Gt)

●配信情報

w.o.d.

「NON-FICTION」

作詞作曲：サイトウタクヤ 編曲：w.o.d.

配信中

配信リンクはこちら

https://wod.lnk.to/NON-FICTION

●作品情報

TVアニメ『勇者のクズ』

日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分〜25時54分

福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分〜26時26分

テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分〜26時14分

山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分

静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分

テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分〜26時07分

福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分〜25時00分

中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分〜26時29分

日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分〜26時30分

広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分

山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分〜26時24分

四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分

西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分〜25時55分

南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）

高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分〜25時54分

福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分〜26時29分

長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分

熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分

鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分〜26時04分

テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分〜25時29分

テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

AT-X

毎週日曜23:00〜 放送

リピート放送

毎週木曜29:00〜 放送

毎週日曜 8:00〜 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。

【配信情報】

〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉

dアニメストア・Huluにて毎週土曜25:30〜

〈見放題サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video

〈都度課金サイト〉

毎週木曜25:30〜順次配信

HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

＜イントロダクション＞

「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀なかば、東京の裏社会は、エーテル（魔力）強化手術で《魔王》となったマフィアたちに支配されていた。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ──それがすなわち《勇者》である！

勇者は、《Ｅ３》(イースリー)という薬剤でエーテル能力を強化して魔王に対抗。

その殺傷行為は合法化され、勇者はまさに”人殺し”の職業となった。

そんな中、フリーランスの勇者《死神》ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

それは、勇者見習いの女子高生･城ヶ峰。

しぶしぶ彼女を受け入れたヤシロは、ロクでもない事件に巻き込まれていく！

クズの「師匠」と自称「弟子」 弩級現代異能アクションの幕が開く！

【キャスト】

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広

《嵐の柩》卿：早見沙織

《神父》綾島聖：杉田智和

《罅ぜる聖図》卿：村瀬歩

【スタッフ】

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723(リイド社「コミックボーダー」連載)

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督:えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM

楽曲情報

第1クールOPテーマ：「GUN POWDER」TOOBOE

第1クールEDテーマ：「メンタルレンタル」紫 今

第2クールOPテーマ：「Revive」ClariS

第2クールEDテーマ：「NON-FICTION」w.o.d.

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

関連リンク

w.o.d.オフィシャルサイト

https://www.wodband.com/

TVアニメ『勇者のクズ』公式サイト

https://yushanokuzu.com