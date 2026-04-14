山田涼介、『オールナイトニッポンPremium』が4・25に特別番組として復活
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、25日午後7時より生放送されることが決定した。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかにできるよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
先月末3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられる中、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」を宣言。リスナーからは歓喜の声があがった。6月から自身初のドームツアーを開催する山田は、何を語るのか。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかにできるよう楽しい番組にしたい」と意気込みを語った山田らしく、リスナーから続々寄せられるメッセージを楽しく紹介しながら、フリートークや企画コーナーも交え、土曜日の夜を彩った。
先月末3月28日に放送されたレギュラー最終回では、リスナーから別れを惜しむ声が続々寄せられる中、番組終盤に「早くも4月末に特別番組として復活」を宣言。リスナーからは歓喜の声があがった。6月から自身初のドームツアーを開催する山田は、何を語るのか。