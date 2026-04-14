第1子妊娠の藤田ニコル「たまごクラブ」表紙でマタニティフォト公開「今は早く赤ちゃんに会いたい」出産控えた心境明かす
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの藤田ニコルが、4月15日発売の『たまごクラブ』（株式会社ベネッセコーポレーション）2026年春号表紙に登場。2025年12月に第1子妊娠を発表した藤田の貴重なインタビューが掲載されている。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル、ふっくらお腹際立つマタニティフォト
― 撮影時は妊娠7カ月。出産に向けて思うことは？
初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな。
― 初のマタニティフォト撮影だったとのこと、いかがでしたか？
とてもかわいい衣装を用意してもらい、さまざまなポージングで撮影しました。どんな仕上りになるのか、完成が待ち遠しかったです。プライベートでマタニティフォトを撮る予定がなかったので、すてきな記念になりました。
― 妊娠中のママたちにメッセージをお願いします。
『たまごクラブ』は私も実際に読んでいるのですが、誌面を通じて、妊娠中の不安や楽しみを他のママたちと分かち合えるような気がしています。春号ではインタビューページもあるので、手に取ってもらえると嬉しいです。出産、一緒に頑張りましょう！
（modelpress編集部）
1998年2月生まれ。2009年「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、専属モデルに。14年から『Popteen』で活動し、17年からは『ViVi』の専属モデルとして活躍。数々のバラエティ番組に出演するほか、美容本『私が垢抜けた82の方法』（講談社）が発売中。23年に結婚し、26年春に第1子を出産予定。
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◆藤田ニコル、妊娠・出産への想い語る
― 撮影時は妊娠7カ月。出産に向けて思うことは？
初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな。
とてもかわいい衣装を用意してもらい、さまざまなポージングで撮影しました。どんな仕上りになるのか、完成が待ち遠しかったです。プライベートでマタニティフォトを撮る予定がなかったので、すてきな記念になりました。
― 妊娠中のママたちにメッセージをお願いします。
『たまごクラブ』は私も実際に読んでいるのですが、誌面を通じて、妊娠中の不安や楽しみを他のママたちと分かち合えるような気がしています。春号ではインタビューページもあるので、手に取ってもらえると嬉しいです。出産、一緒に頑張りましょう！
（modelpress編集部）
◆藤田ニコルプロフィール
1998年2月生まれ。2009年「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、専属モデルに。14年から『Popteen』で活動し、17年からは『ViVi』の専属モデルとして活躍。数々のバラエティ番組に出演するほか、美容本『私が垢抜けた82の方法』（講談社）が発売中。23年に結婚し、26年春に第1子を出産予定。
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