風とともに香り広がるアロマ扇風機発売。風量を自動調整する温度センサーも搭載
ユアサプライムスは4月上旬から順次、好みの香りを風に乗せて届ける「アロマ首振 リビング扇風機」を発売する。
アロマ首振 リビング扇風機YT-DH3420HFR
同製品は好みのアロマオイルをセットできるアロマホルダー付きの扇風機。扇風機から流れる風にのったやさしい香りが部屋全体に広がる。カットガラス柄のベースデザインを採用して高いインテリア性を実現した。
カットガラス柄ベースとアロマホルダー
室温が1℃上がると風量を1段階強く、室温が1℃下がると風量を1段弱くして常に快適を保つ「温度センサー」を搭載した。体感温度の変化に合わせて風の強さを制御するため、手間なく快適さを維持でき、エアコンとの併用による節電効果も期待できる。
温度センサーが温度を感知して風量を自動調整
3段階(30・90・120°)の自動首振機能に加え、リモコン操作で左右の首振り角度を座ったまま微調整できる機能を備え、利便性を向上させた。
専用リモコンで左右角度を微調整
就寝時も運転音が気になりにくく静音性に優れたDCモーターを採用した。6段階の風量調整や切り忘れ防止タイマーも付いている。
最大消費電力は21Wと省エネ設計で、1カ月の電気代は約156円と経済的だ(電力料金目安単価1kWh＝31円で計算)。
価格は9,980円。全国の家電量販店やオンラインショップなどで販売する。
アロマ首振 リビング扇風機YT-DH3420HFR
同製品は好みのアロマオイルをセットできるアロマホルダー付きの扇風機。扇風機から流れる風にのったやさしい香りが部屋全体に広がる。カットガラス柄のベースデザインを採用して高いインテリア性を実現した。
カットガラス柄ベースとアロマホルダー
温度センサーが温度を感知して風量を自動調整
3段階(30・90・120°)の自動首振機能に加え、リモコン操作で左右の首振り角度を座ったまま微調整できる機能を備え、利便性を向上させた。
専用リモコンで左右角度を微調整
就寝時も運転音が気になりにくく静音性に優れたDCモーターを採用した。6段階の風量調整や切り忘れ防止タイマーも付いている。
最大消費電力は21Wと省エネ設計で、1カ月の電気代は約156円と経済的だ(電力料金目安単価1kWh＝31円で計算)。
価格は9,980円。全国の家電量販店やオンラインショップなどで販売する。