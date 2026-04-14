【写真クイズ】この食材の名前は？　古代の生き物じゃありませんよ

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■平たい

正解：ウチワエビ

難易度：★★★★☆

イセエビより旨い!?

ウチワエビとはセミエビ科に属する甲殻類で、名前のとおり扇のように平たい体をしています。

甲羅が丸く広がり、触角が短く、全体にずんぐりとした形をしているため、初めて見ると海老というより古代の生き物のように感じられるかもしれません。

その姿から「海の扇」と呼ばれることがあり、漁師の間では縁起物として扱われてきました。伊勢海老ほど派手な見た目ではありませんが、身の甘さは負けていないとされ、地元では伊勢海老より好まれることもあります。

日本では高知、愛媛、宮崎、鹿児島など太平洋側の温暖な海域で漁獲され、とくに高知県は古くからの産地として知られています。深場に生息するため漁獲量は多くなく、地域によっては地元で消費されてしまい、県外にほとんど出回らないこともあります。

資源を守るため、多くの産地では、ウチワエビの産卵期にあたる夏場を禁漁としています。一般的に、漁が解禁されるのは秋頃から翌年の梅雨前までとなっています。

解禁直後の秋は身にハリがあり、冬に向かって水温が下がるにつれて甘みが増し、春先まで美味しさが続きます。とくに12月から4月頃は身が締まり、殻を割った瞬間に香りが立つほどです。

伊勢海老よりも甘みが強く、ねっとりとした舌ざわりがありながら、後味はすっきりしているのが特徴です。

身の甘さを味わえるのはなんといっても刺身です。噛むほどに甘みが広がり、香りも穏やかに残ります。

火を通すと身が締まり、ぷりっとした弾力が出ます。もちろん、加熱しても甘みが残るため、塩焼きや酒蒸しでも十分に甘みを感じられます。

また、殻から出る出汁が非常に濃厚で、味噌汁や鍋にすると香りが立ち、汁物の主役になるほどの深い旨味が出ます。産地では、殻を乾燥させてだし用に保存することもあり、昔から家庭料理のなかで無駄なく使われてきました。

美味しいウチワエビの見分け方

まず殻のツヤとハリを見ます。新鮮なものは甲羅に乾きやヒビがなく、持つとしっかり重みがあります。

体の縁が縮れていたり、色がくすんでいるものは時間が経っていることが多いので避けたほうが安心です。

締められたものを選ぶ場合は、頭の付け根が黒く変色していないかを必ず確認します。ここが黒ずむと身に臭みが出やすく、甘みが弱く感じられます。

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ウチワエビの注目栄養素

注目したい栄養素は、強い抗酸化作用をもつアスタキサンチンです。

あの独特な赤い殻に濃縮されているこの成分は、体内の活性酸素を取り除き、血管の老化を防ぐとともに、眼精疲労の軽減や美肌の維持に優れた力を発揮します。日々のパソコン作業や紫外線によるダメージが気になる人にとって、うれしい健康成分といえるでしょう。

また、比較的豊富に含まれるタウリンも見逃せません。

タウリンは肝機能を高めて解毒作用を助けるだけでなく、血圧を正常に保ち、悪玉コレステロールを抑制する働きがあるといわれています。お酒を嗜む機会が多い人や、生活習慣の乱れからくる疲れをリセットしたいときには、まさにうってつけの食材です。

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