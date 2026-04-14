◇ア・リーグ エンゼルス−ヤンキース（2026年4月13日 ニューヨーク）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が13日（日本時間14日）、敵地でのヤンキース戦に先発。4回途中4失点で降板し、今季初勝利はつかめなかった。

初回、先頭のゴールドシュミットに左中間を破る二塁打を浴びると、次打者・ジャッジへの初球、カーブがすっぽ抜け暴投となり無死三塁とピンチを広げた。ジャッジには2ボールからの3球目、甘く入ったチェンジアップを捉えられ、左中間スタンドに飛距離456フィート（約139メートル）の特大先制2ランを被弾。1アウトも奪えずに2点を失う立ち上がりとなった。

2回も先頭・グリチェクを四球で歩かせると、次打者・カバジェロにチェンジアップを狙われ、左翼席に2ラン被弾。その後も2四球などで満塁のピンチを背負ったが、最後はロサリオを中直に打ち取った。

3回は相手打線を3者凡退に封じた。0─4の4回表、味方打線が打者10人の猛攻で一挙4点を奪い、同点に。ただ、その裏、1死からゴールドシュミットを四球で歩かせ、ジャッジを迎えたところで降板となった。

後を継いだアンダーソンがジャッジを空振り三振に仕留めると、ベリンジャーもニゴロに打ち取り無失点でしのぎ、菊池の成績は3回1/3を4安打4失点、4四球となった。3回1/3での降板は今季最短となった。

前回7日（同8日）のブレーブス戦は5回6安打4失点。毎回の8奪三振も4回に3安打を集中され3点を失って逆転を許し、今季2敗目を喫した。

今季はここまで3試合に登板し、0勝2敗。計14回2/3を投げ、防御率6・75を記録している。