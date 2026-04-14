「めざまし」イマドキガール抜擢のニコラモデル佐々木花奈って？夢は俳優業とモデル業の両立・今一番会いたい人とは【注目の人物】
【モデルプレス＝2026/04/14】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、4月よりフジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜あさ5時25分〜）のイマドキガールを務めるモデル・佐々木花奈（ささき・はな／16）にフィーチャーする。
【写真】ニコラ卒業する注目モデル、ミニスカから美脚スラリ
佐々木は2024年度に行われた「第28回ニコラモデルオーディション」にてグランプリを受賞し、同年ファッション誌『nicola（ニコラ）』12月号より専属モデルとして活動を開始。2026年4月1日発売の5月号では初の表紙を飾った。そして5月1日発売の7月号にて専属モデルを卒業する。
そんな佐々木は『めざましテレビ』内のコーナーで、日替わりでグルメやファッションなどのトレンド情報を発信している「イマドキ」のリポーター“イマドキガール”に抜擢。これまでに多数の人気モデルやタレントを輩出しており、佐々木も4月から仲間入り。“イマドキ“の情報を発信し、すてきな朝を届けている。
― 4月よりフジテレビ「めざましテレビ」の“イマドキガール”に抜擢されました。選出された際の心境を教えてください。また実際に出演してみていかがでしたか？反響や手応えなどはありましたか？
佐々木：私自身、普段から自分の気になったことや嬉しかったことを、誰かに共有するのがとても好きなので、新イマドキガールに選んでいただけて本当に嬉しいです！出演した後は、ファンの方や友達から「みたよ！頑張ってね！」と言っていただきました。
― “イマドキガール”として“イマドキ”情報を発信されていますが、ご自身は普段どのようにトレンド情報をリサーチされていますか？最近のトレンドで気になっているものなどがあれば教えてください。
佐々木：主にSNSからトレンド情報を得ることが多いですが、友達と話していて「これが流行るかも、流行ってるんだ」と知ることもあります。最近はバルーンシルエットのコーデをよく見かけるので挑戦してみようと思っています！
― 4月1日発売の「nicola」5月号では初表紙を飾りましたが、決まったときの心境を教えてください。また、撮影に向けて準備されたことなどはありますか？
佐々木：念願だった表紙を飾らせていただくことができて本当に嬉しかったのと同時に、いつも応援してくださっているファンの皆様へ感謝の気持ちを伝えたいと思いました。撮影前夜と当日の朝はいつもより入念に浮腫マッサージをして浮腫対策をしました。
― 5月1日発売の7月号でニコラモデル卒業となりますが、ニコラモデルとしての約1年半の活動を通して「成長した」と感じることがあれば教えてください。また、今後モデル業以外で挑戦していきたいことはありますか？
佐々木：自分のやりたいことや思っていることに対して自信を持つことができ、それを伝えられるようになったと思います。今後は、様々な役を演じられる俳優になれるように頑張りたいです。
Q1.デビューのきっかけは？
中学3年生のときにスカウトしていただき、ニコラモデルオーディションに合格したことがきっかけです。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
オムライス、ドライカレー、サラダが好きです！嫌いな食べ物はなく、甘い、辛い、酸っぱい、苦い食べ物全部好きです。
Q3.好きなタイプ
話していて楽しい人。
Q4.座右の銘
桜梅桃李。自分らしく、自分なりに頑張っていきたいからです。
Q5.これだけは他の人に負けない！
ポジティブ思考なところです。
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
明るさ全開、ポジティブ人間。誰かを笑顔にすることと楽しいことが好きで、いつもポジティブでいるからです。
Q7.スタイルキープのためにやっていること
ストレッチとマッサージです！
Q8.最近ハマっていることは？
歩くことです！今年度になってから学校へ1時間以上歩いて行っています。
Q9.最近した初体験
ニコライベントでファンの方とお話をしたこと。ファンの方と直接お話しするのは初めてだったので緊張しましたが、日頃の感謝の気持ちを伝えられて嬉しかったです。
Q10.今、一番会いたい人
三木孝浩監督です。いつか三木監督の作品に出演することが目標です。
Q11.今、最も情熱を注いでいること
お芝居です。今しかできない役、幅広い役に挑戦してたくさんの作品に出演したいです。
Q12.今、悩んでいること
多趣味なので好きなことをできる時間がたくさん欲しいです…
Q13.悲しみを乗り越えた方法
たくさん食べてたくさん寝ます。悲しかったり怒ったりしているときは、少し時間が経てばすぐに落ち着くタイプなので寝ることが多いです。長いときは12時間以上寝ることもあります。
Q14.今の夢
俳優業とモデル業を両立できるようになりたいです。ニコラでモデルの活動をしていく中で、表現して伝えることがとても楽しいと感じました。これからは表現の幅を増やし、いろいろな場面で活躍していくことを目標に頑張りたいです。
Q15.夢を叶える秘訣
佐々木：自分を信じて努力を怠らないこと！だと思っています。
（modelpress編集部）
生年月日：2009年11月23日
身長：158cm
出身地：千葉県
趣味・特技：お菓子作り、ハンドメイド
公式Instagram：＠sasaki_hana_official
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【写真】ニコラ卒業する注目モデル、ミニスカから美脚スラリ
◆「めざましテレビ」“イマドキガール”佐々木花奈って？
佐々木は2024年度に行われた「第28回ニコラモデルオーディション」にてグランプリを受賞し、同年ファッション誌『nicola（ニコラ）』12月号より専属モデルとして活動を開始。2026年4月1日発売の5月号では初の表紙を飾った。そして5月1日発売の7月号にて専属モデルを卒業する。
◆佐々木花奈「めざましテレビ」出演エピソード
― 4月よりフジテレビ「めざましテレビ」の“イマドキガール”に抜擢されました。選出された際の心境を教えてください。また実際に出演してみていかがでしたか？反響や手応えなどはありましたか？
佐々木：私自身、普段から自分の気になったことや嬉しかったことを、誰かに共有するのがとても好きなので、新イマドキガールに選んでいただけて本当に嬉しいです！出演した後は、ファンの方や友達から「みたよ！頑張ってね！」と言っていただきました。
― “イマドキガール”として“イマドキ”情報を発信されていますが、ご自身は普段どのようにトレンド情報をリサーチされていますか？最近のトレンドで気になっているものなどがあれば教えてください。
佐々木：主にSNSからトレンド情報を得ることが多いですが、友達と話していて「これが流行るかも、流行ってるんだ」と知ることもあります。最近はバルーンシルエットのコーデをよく見かけるので挑戦してみようと思っています！
◆佐々木花奈、今後挑戦したいこと
― 4月1日発売の「nicola」5月号では初表紙を飾りましたが、決まったときの心境を教えてください。また、撮影に向けて準備されたことなどはありますか？
佐々木：念願だった表紙を飾らせていただくことができて本当に嬉しかったのと同時に、いつも応援してくださっているファンの皆様へ感謝の気持ちを伝えたいと思いました。撮影前夜と当日の朝はいつもより入念に浮腫マッサージをして浮腫対策をしました。
― 5月1日発売の7月号でニコラモデル卒業となりますが、ニコラモデルとしての約1年半の活動を通して「成長した」と感じることがあれば教えてください。また、今後モデル業以外で挑戦していきたいことはありますか？
佐々木：自分のやりたいことや思っていることに対して自信を持つことができ、それを伝えられるようになったと思います。今後は、様々な役を演じられる俳優になれるように頑張りたいです。
◆佐々木花奈をもっと知る一問一答
Q1.デビューのきっかけは？
中学3年生のときにスカウトしていただき、ニコラモデルオーディションに合格したことがきっかけです。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
オムライス、ドライカレー、サラダが好きです！嫌いな食べ物はなく、甘い、辛い、酸っぱい、苦い食べ物全部好きです。
Q3.好きなタイプ
話していて楽しい人。
Q4.座右の銘
桜梅桃李。自分らしく、自分なりに頑張っていきたいからです。
Q5.これだけは他の人に負けない！
ポジティブ思考なところです。
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
明るさ全開、ポジティブ人間。誰かを笑顔にすることと楽しいことが好きで、いつもポジティブでいるからです。
Q7.スタイルキープのためにやっていること
ストレッチとマッサージです！
Q8.最近ハマっていることは？
歩くことです！今年度になってから学校へ1時間以上歩いて行っています。
Q9.最近した初体験
ニコライベントでファンの方とお話をしたこと。ファンの方と直接お話しするのは初めてだったので緊張しましたが、日頃の感謝の気持ちを伝えられて嬉しかったです。
Q10.今、一番会いたい人
三木孝浩監督です。いつか三木監督の作品に出演することが目標です。
Q11.今、最も情熱を注いでいること
お芝居です。今しかできない役、幅広い役に挑戦してたくさんの作品に出演したいです。
Q12.今、悩んでいること
多趣味なので好きなことをできる時間がたくさん欲しいです…
Q13.悲しみを乗り越えた方法
たくさん食べてたくさん寝ます。悲しかったり怒ったりしているときは、少し時間が経てばすぐに落ち着くタイプなので寝ることが多いです。長いときは12時間以上寝ることもあります。
Q14.今の夢
俳優業とモデル業を両立できるようになりたいです。ニコラでモデルの活動をしていく中で、表現して伝えることがとても楽しいと感じました。これからは表現の幅を増やし、いろいろな場面で活躍していくことを目標に頑張りたいです。
Q15.夢を叶える秘訣
佐々木：自分を信じて努力を怠らないこと！だと思っています。
（modelpress編集部）
◆佐々木花奈（ささき・はな）プロフィール
生年月日：2009年11月23日
身長：158cm
出身地：千葉県
趣味・特技：お菓子作り、ハンドメイド
公式Instagram：＠sasaki_hana_official
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