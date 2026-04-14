『時すでにおスシ!?』第2話 “大江戸”松山ケンイチのクラスで事件が起こる
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が今夜放送。大江戸（松山ケンイチ）のクラスで事件が起こる。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第2話 鮨アカデミーで事件が起こる
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第2話あらすじ
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと。
ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。
自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまうーー!?
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第2話 鮨アカデミーで事件が起こる
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第2話あらすじ
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと。
自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまうーー!?
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。