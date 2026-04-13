◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 最終日 １２日午前９時６分（日本時間午後１０時６分）スタート、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ、参加５４人（うちアマ０）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】ロリー・マキロイ（３６）＝英国＝が首位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダーで０１、０２年のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝以来、史上４人目の２連覇を飾った。初日から首位を守る完全優勝でメジャー６勝目、米ツアー３０勝目。優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）を獲得した。２１年覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は２９位で出て７バーディー、４ボギーの６９で５アンダーの１２位だった。

５番パー４。ティーショットを放った松山はクラブを地面に強くたたきつけ、球は左バンカーにつかまった。６番も奥から寄せ切れず２連続で落とし、４番まで２つ伸ばした貯金はゼロに。流れに乗り切れず、５年ぶりの頂点に届かない１２位で終え、「自分の中では状態がかなりいいと思って（大会に）入ったけど、かみ合わなかった。最終組が６番をプレー中に終わるのは悲しい。最後の２ホールは特に悔しい」と落胆した。

トップと９打差２７位で出た最終日は「最高のスタートが切れた」。１番で５メートルを沈め、３番はグリーン手前から残り３２ヤードの第２打を５０センチに寄せ伸ばした。しかし、伸ばしては失速の連続。４日間でようやく初の６０台となる６９と低調だった。

１５度目の出場で、４日間計２１バーディーは自身最多。今季から本格的に始めたグリーンの傾斜を足裏で読む「エイムポイント」を駆使し、１ホール平均１・５４パットは全体３位だった。だが、１６ボギーも最多。硬くて速い高速グリーンで短いパットやアプローチのミスが出た。「バーディーはたくさん見せられたけど、恥ずかしいようなプレーがいっぱいあった。来年は優勝争いをできるようにしたい」とリベンジを誓った。 「４日間通じて、そこまで大きくスイングや打ち方を変えずできたのはプラス」と収穫を口にした。次のメジャーは第２戦の全米プロ選手権（５月１４〜１７日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ）。「コースも全然違う。それに向けて、また作り直していけたら」。こんがり日焼けした松山の言葉に決意が込められた。