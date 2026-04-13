「妻は家のことだけしかしてないからラクしてる」と思ってる？子どもが熱を出しても夫は【“生きづまる”私たち〜ももかの我慢】（1）
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『“生きづまる”私たち』〜ももかの我慢 1話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
【“生きづまる”私たち〜ももかの我慢】
学習塾で講師をしていたももかは、出産を機に専業主婦に。思いも寄らない息子の行動に振り回され毎日くたくたになっています。そんな様子を見ても夫は協力をするどころか、ももかが楽をしていると思っているようで…。
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』