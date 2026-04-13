墓じまい代行業者「わたしたちの墓じまい」を運営する株式会社フーフーは１３日、墓じまいをした経験がある男女１００人を対象に「離檀料（お布施）に関する実態調査」を実施した。

この調査では、離檀料（お布施）の支払い有無 実際に支払った金額（支払った人のみ） 支払わなかった経緯（支払っていない人のみ） 離檀をめぐるお寺との困りごと 離檀サポート業者の認知／利用／満足度／利用意向

これらについて設問を設定し、回答結果を集計した。

墓じまい経験者１００人に「墓じまいに伴う離檀料（お布施）を支払いましたか」と尋ねたところ、「支払った」と回答した人は７６人。一方で、「支払っていない」は１３人、「離檀する必要がなかった」は１１人だった。全体の約４人に３人が離檀料を支払っている一方で、約４人に１人は支払いが発生していない結果となっている。公営墓地や寺院に属さない霊園など、そもそも離檀の手続きが不要なケースも一定数存在していることも明らかになった。

離檀料を「支払った」と回答した７６人に「実際に支払った金額」を尋ねたところ、「１０万円〜５０万円未満」３８人が最多となった。次いで「５万円〜１０万円未満」２０人、「５万円未満」５人が続いた。最も多い価格帯が「１０万円以上」であることから、離檀料は一定の金額負担が発生するケースが中心となっていることが分かる。離檀料は「１０万〜５０万円未満」を中心に分布しつつ、全体として一定の費用負担を伴う傾向が確認された。