大分県内多くの小学校で13日、入学式が行われました。

ドキドキ・ワクワクの新1年生たちに小学校生活で頑張りたいことなどを聞きました。

南大分小学校新1年生・鬼門蒼くん

県教育委員会によりますと、この春入学の県内の新1年生はおよそ7000人。13日は県全体のおよそ6割にあたるあわせて144校の小学校と義務教育学校で入学式が行われました。ここ、大分市の南大分小学校には122人が入学し、式では新1年生を代表して鬼門蒼くんがあいさつしました。

◆南大分小学校新1年生・鬼門蒼くん

「小学校のお勉強が楽しみです。頑張ります」

新1年生

いよいよ始まった小学校生活。新1年生にいまの気持ちやこれから頑張りたいことを聞きました。

◆女の子

（Q:入学おめでとうございます）

「ありがとうございます」

（Q:今の気持ちはどうですか？）

「いいです」

◆男の子

「いい気分」

◆女の子

「お勉強を一杯頑張りたいです」

新1年生

双子の兄弟。2人一緒の小学校生活、頑張りたいことは？

◆双子の兄弟・兄

「国語を頑張る」

◆弟

「運動会」

友達と一緒に仲良くインタビューに答えてくれた新1年生も。

◆男の子2人

「オーレ―、オーレー、マツケンサンバ…」

新1年生

女の子の3人組。みんなが得意なことを聞くと、話し合って答えを決めてくれました。

◆女の子3人組

「鉄棒！」

新1年生たちには、将来の夢についても聞いてみました。

◆男の子

「サッカー選手になりたい」

◆女の子

「プリンセス」

◆男の子

「お花屋さん」

（Q:好きなお花は？）

「タンポポ。ヒマワリ」

◆女の子

（Q:得意なことは？）

「パズル」

パズルが得意だというこちらの女の子。

将来は、もっと大きなものを作りたいそうです。

◆女の子

（Q:将来の夢は？）

「建築士。きれいな家を作りたいから」

◆男の子

（Q:将来の夢は？）

「救急救命士」

◆男の子

「ユーチューバー」

希望いっぱいの新1年生。勉強やスポーツ、そして遊びと楽しい小学校生活にしてくださいね。