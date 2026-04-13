「ユーチューバー・プリンセス・建築士」新1年生に聞いた将来の夢や学校で頑張りたいことは？大分
大分県内多くの小学校で13日、入学式が行われました。
ドキドキ・ワクワクの新1年生たちに小学校生活で頑張りたいことなどを聞きました。
県教育委員会によりますと、この春入学の県内の新1年生はおよそ7000人。13日は県全体のおよそ6割にあたるあわせて144校の小学校と義務教育学校で入学式が行われました。ここ、大分市の南大分小学校には122人が入学し、式では新1年生を代表して鬼門蒼くんがあいさつしました。
◆南大分小学校新1年生・鬼門蒼くん
「小学校のお勉強が楽しみです。頑張ります」
いよいよ始まった小学校生活。新1年生にいまの気持ちやこれから頑張りたいことを聞きました。
◆女の子
（Q:入学おめでとうございます）
「ありがとうございます」
（Q:今の気持ちはどうですか？）
「いいです」
◆男の子
「いい気分」
◆女の子
「お勉強を一杯頑張りたいです」
双子の兄弟。2人一緒の小学校生活、頑張りたいことは？
◆双子の兄弟・兄
「国語を頑張る」
◆弟
「運動会」
友達と一緒に仲良くインタビューに答えてくれた新1年生も。
◆男の子2人
「オーレ―、オーレー、マツケンサンバ…」
女の子の3人組。みんなが得意なことを聞くと、話し合って答えを決めてくれました。
◆女の子3人組
「鉄棒！」
新1年生たちには、将来の夢についても聞いてみました。
◆男の子
「サッカー選手になりたい」
◆女の子
「プリンセス」
◆男の子
「お花屋さん」
（Q:好きなお花は？）
「タンポポ。ヒマワリ」
◆女の子
（Q:得意なことは？）
「パズル」
パズルが得意だというこちらの女の子。
将来は、もっと大きなものを作りたいそうです。
◆女の子
（Q:将来の夢は？）
「建築士。きれいな家を作りたいから」
◆男の子
（Q:将来の夢は？）
「救急救命士」
◆男の子
「ユーチューバー」
希望いっぱいの新1年生。勉強やスポーツ、そして遊びと楽しい小学校生活にしてくださいね。