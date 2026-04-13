鹿島に漲る自信。「流れが悪い時こそ耐えて後半勝負」苦しんだ川崎戦の勝因は決定力の高さと割り切った守備
［J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの第10節で川崎フロンターレと敵地で対戦。53分に鈴木優磨のPK弾で先制すると、64分にはレオ・セアラが追加点を奪い、２−０で勝利を収めた。
結果だけ見れば、複数得点、無失点の快勝だったが、必ずしも狙い通りに戦えたゲームではなかった。
特に前半はミスも重なって攻め手を欠き、相手にシュートを９本を浴びるなど攻め込まれるシーンも少なくなかった。22分のマルシーニョとの１対１を防いだGK早川友基の活躍と、１ゴール・１アシストを記録した鈴木や、ここぞの場面でダメ押し弾を決めるL・セアラなどの個人の力量に助けられた感は否めない。
しかし、同時にチーム全体の落ち着き、共通した狙いも感じられた。
右SBでフル出場した濃野公人は「あれだけ押し込まれたら川崎さんはポケットを取るのも上手いし、チャンスも作られました。でも決定的な場面はあまりなかったと思っています」と振り返った。
「サイドの守備をする時に、やっぱり中央にはナオさん（植田直通）と（キム・）テヒョンがいるので、中にカットインされてシュートを打たれるより、外に外に追いやってクロスを上げさせたほうがいい。やられてるように見えても、跳ね返せば良いっていうのは練習中からみんなで意識して、上手く意思統一できています」
守護神の早川は以下のようにコメントした。
「流れが悪い時こそ耐えて後半勝負。上手くいっていない時こそ、『別にそれでも良いんじゃないか』という戦い方に途中からシフトチェンジできたのが良かった」
たとえ押し込まれたとしても、最後ははじき返し、勝利に結びつける。川崎戦の勝利で、球際や気持ちの強さというチームのストロングポイントへの自信をさらに深められたか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】複数のポジションをこなし１G１A。「途中、ボランチを狙ってたんですけど...」鹿島の鈴木優磨はとことん貪欲「そこも視野に入れていきたい」
鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの第10節で川崎フロンターレと敵地で対戦。53分に鈴木優磨のPK弾で先制すると、64分にはレオ・セアラが追加点を奪い、２−０で勝利を収めた。
結果だけ見れば、複数得点、無失点の快勝だったが、必ずしも狙い通りに戦えたゲームではなかった。
しかし、同時にチーム全体の落ち着き、共通した狙いも感じられた。
右SBでフル出場した濃野公人は「あれだけ押し込まれたら川崎さんはポケットを取るのも上手いし、チャンスも作られました。でも決定的な場面はあまりなかったと思っています」と振り返った。
「サイドの守備をする時に、やっぱり中央にはナオさん（植田直通）と（キム・）テヒョンがいるので、中にカットインされてシュートを打たれるより、外に外に追いやってクロスを上げさせたほうがいい。やられてるように見えても、跳ね返せば良いっていうのは練習中からみんなで意識して、上手く意思統一できています」
守護神の早川は以下のようにコメントした。
「流れが悪い時こそ耐えて後半勝負。上手くいっていない時こそ、『別にそれでも良いんじゃないか』という戦い方に途中からシフトチェンジできたのが良かった」
たとえ押し込まれたとしても、最後ははじき返し、勝利に結びつける。川崎戦の勝利で、球際や気持ちの強さというチームのストロングポイントへの自信をさらに深められたか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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