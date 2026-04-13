鹿島に漲る自信。「流れが悪い時こそ耐えて後半勝負」苦しんだ川崎戦の勝因は決定力の高さと割り切った守備

鹿島に漲る自信。「流れが悪い時こそ耐えて後半勝負」苦しんだ川崎戦の勝因は決定力の高さと割り切った守備