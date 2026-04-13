杉田あきひろ、逮捕から10年…写真とともに思いつづる「10年もクリーンな日々を過ごせている！」
NHK『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろ（60）が13日、自身のXを更新。2016年の“逮捕”から10年が経過した今の思いをつづった。
【写真】逮捕から10年…思いをつづった杉田あきひろ
杉田は「2016年4月13日、僕は逮捕され東京の湾岸警察署に勾留されました。あれから10年が経ちました」と報告。「この10年いろんな事がありました。信頼も仕事も全てを失って長野ダルクにお世話になりつつ、もがき苦しんだ3年間。そこで背中を押していただいて再開できた歌手活動。今の自助グループの仲間との出逢い。福祉の世界との出逢い。中咽頭癌などの病魔との闘い。まだまだ数えきれない」と続けた。
「でも本当に多くのみなさんが支えてくださり、励ましてくださり、いま僕はそれを乗り越え地に足をつけ胸を張って生きる事ができています。そして10年もクリーンな日々を過ごせている！」と説明。「ゼロではなくマイナスからの再出発でしたが、予想もしなかった新しい未来が待っていました。そしてこの先もっともっと闘い続けたいと考えている自分がいます。10年前の僕には想像も出来なかった、人間らしい生き方です」とした。
さらに「一度過ちを犯した人間でも再び社会の有用な一員となれる」とし、「長野ダルクで学んだこの言葉が嘘でない事を、僕はこれからも自助グループの大切な仲間と一緒に身をもって実践していきたいと思います」と意欲を示した。
「もちろんまだまだ僕は依存症からの回復途上の人間です。でも苦しい時、孤独を感じて揺れてしまう時、仲間の顔や頑張りが目に浮かんで思い留まる事ができています。仲間の力と存在に心から感謝です！そしてこんな僕の生き方が、いま苦しんでいる人の小さな希望になれたら本当に嬉しいです。まだまだ僕は歌い続けます！」と意気込み、最後は「それでも初心を忘れず…『今日一日』です」と結んだ。
写真では、仲間とともに笑顔を見せるショットを公開した。
【写真】逮捕から10年…思いをつづった杉田あきひろ
杉田は「2016年4月13日、僕は逮捕され東京の湾岸警察署に勾留されました。あれから10年が経ちました」と報告。「この10年いろんな事がありました。信頼も仕事も全てを失って長野ダルクにお世話になりつつ、もがき苦しんだ3年間。そこで背中を押していただいて再開できた歌手活動。今の自助グループの仲間との出逢い。福祉の世界との出逢い。中咽頭癌などの病魔との闘い。まだまだ数えきれない」と続けた。
さらに「一度過ちを犯した人間でも再び社会の有用な一員となれる」とし、「長野ダルクで学んだこの言葉が嘘でない事を、僕はこれからも自助グループの大切な仲間と一緒に身をもって実践していきたいと思います」と意欲を示した。
「もちろんまだまだ僕は依存症からの回復途上の人間です。でも苦しい時、孤独を感じて揺れてしまう時、仲間の顔や頑張りが目に浮かんで思い留まる事ができています。仲間の力と存在に心から感謝です！そしてこんな僕の生き方が、いま苦しんでいる人の小さな希望になれたら本当に嬉しいです。まだまだ僕は歌い続けます！」と意気込み、最後は「それでも初心を忘れず…『今日一日』です」と結んだ。
写真では、仲間とともに笑顔を見せるショットを公開した。