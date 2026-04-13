日本初上陸のネオレトロモデル「クラシック250」

ヒョースンモーター・ジャパンは、「東京モーターサイクルショー2026」で中国のモーターサイクルメーカー「QINGQI Motorcycle（クインキーモーターサイクル）」製の新型モデル「クラシック250」を日本初公開しました。

クインキーは、1956年に設立されて以降、長年にわたり国内外のブランドへ車両やエンジンの製造・供給をおこなってきた中国の老舗バイクブランドです。

【画像】超カッコいい！ これがクインキー「クラシック250」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回、ヒョースンの日本法人がクインキーの国内輸入販売を開始することにともない、ヒョースンのブース内で実車が展示される運びとなりました。

展示されたクラシック250は、「縛られない、無理をしない。フリースタイル・クラシック」をうたうモデルです。

懐かしさを感じさせるティアドロップ型の燃料タンクや、クラシカルなダブルシートの採用によって、シンプルで飽きのこないシルエットにまとめられています。

クラシック250の車体サイズは全長2060mm×全幅800mm×全高1150mmとなっており、足回りには正立フロントフォークやツインリアショック、メガホンマフラーなどを装備することで、王道のレトロスタイルが強調されています。

パワートレインには最高出力17.7PS／7500rpm、最大トルク18Nm／6000rpmを発揮する排気量249ccの空冷4ストローク単気筒エンジンが搭載されています。

さらに、カラーLCDメーターやLEDの灯火類、USB電源ポートを備えるなど、現代のニーズに合わせた機能的なデザインもクラシック250の特徴です。

カラーは「マットブラック」の1色のみが設定されており、価格（消費税込み）は49万9400円となっています。

なお、クラシック250の発売は2026年5月を予定しており、現在は全国の正規ディーラーで予約注文の受付が行われています。

では、日本初公開となった注目のネオレトロモデルに対し、SNSではどのような反響が寄せられたのでしょうか。

まず、「中国メーカーのバイクのデザイン、どれもこれもめちゃくちゃかっこいい……」「エンジンとか中身の詳細はわからないけど、見た目だけで言ったらクラシック250すごい好きだわ」といった、海外ブランドのデザイン力を高く評価する声が散見されます。

また、「クラシック250、シンプルな単気筒って感じ！ 値段も結構お手頃だし週末ちょっといじるのにいいかも」と、親しみやすいスタイリングやコストパフォーマンスの高さに注目する声も挙がっていました。

一方で、「デザインはめちゃめちゃ好きなんだけど、中国メーカーっていうところに一抹の不安を覚えてしまう……壊れてもすぐに修理に出せるのかな？」といった、新規参入の海外メーカーならではの信頼性やアフターサポート体制を気にする率直な声も寄せられています。

なお、同社によると、点検や整備・修理に関しては全国に10店舗あるクインキーの正規ディーラー・取り扱い店で対応してもらえるようです。

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クラシック250について、担当者は次のように話しています。

「クラシック250は、昨今人気のネオレトロなデザインを意識して製作したモデルです。

日本のライダーの皆さまにも、このクラシカルで親しみやすいスタイルを手軽に楽しんでいただきたいと考えています」。

人気のネオレトロスタイルと手頃な価格設定を武器としたクラシック250が、日本市場で今後どのような存在感を示していくのか注目が集まりそうです。