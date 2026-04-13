「靴」発見からわかること・今後の捜索は…

京都府の南丹市立園部小学校6年生・安達結希さん（11）が行方不明となって3週間。懸命な捜索が続く中、警察は12日、安達さんが履いていたものと同じ形の靴を発見しました。

【写真で見る】12日発見された靴と、情報提供を呼びかける貼り紙に写る靴

この「靴が見つかった」ことは一体、何を意味するのか…。現場からの最新の報告を交え、元警視庁刑事・吉川祐二氏に見解を聞きました。

◎吉川祐二：元警視庁刑事 現在は警察時代の経験を生かし防犯コンサルタントとしても活躍

【目次】

・元警視庁刑事「靴はきれいな状態…第三者が置いた可能性も」

・靴は「かばん発見エリア」から大きく離れた場所に…

・なぜこのタイミングで靴を発見？

・“靴の汗”のDNA鑑定と土壌分析がカギか

・今後の捜索 元警視庁刑事の見立ては…

最新情報を現地リポート 靴発見のエリアを重点的に捜索

安達結希さんのものとみられる靴が見つかったのは、小学校から南西に直線距離で約6km離れた山中エリアで、4月9日（先週木曜日）から捜索が続いていた場所です。警察は13日も約50人態勢で、靴が見つかった場所周辺を重点的に捜索していました。

先週の捜索時と違ったのは、13日は「シャベル」を持った警察官や警察犬の姿が見られなかった点です。

■地元の人たち「普段は入ることがない場所」

現場付近は、数分に一度は大型トラックが往来する国道が通り、地元の人によると夜間も交通量が絶えない場所です。しかし、山へ踏み込めば木々が密集し、日中でも薄暗い急斜面が続きます。地元の人たちも「普段は入ることがない場所だ」と口を揃えていました。

元警視庁刑事が指摘「靴はきれいな状態…第三者が置いた可能性も」

今回の靴の発見について、元警視庁刑事の吉川祐二氏は、「事件性が高くなってきている印象」との見解を示しています。吉川氏が特に注目しているのは、発見された靴の状態です。

（吉川祐二氏）「あくまでも画像や映像を見て感じたことですが、靴の白い部分・黒い部分、非常にしっかりと色分けができている。土の中に埋められていたという状態ではなく、非常にきれいな状態だったと感じます」

公開されている安達さんの靴の特徴（黒地に白のブランドマーク、白いソール）と合致するこの靴が、なぜ3週間経った今、きれいな状態で見つかったのか。吉川氏は、何者かが後から置いた可能性もあるとみています。

靴があったのは「かばん発見エリア」から大きく離れた場所

これまで、安達さんの所持品は離れた場所で見つかっています。3月29日には学校から約3km離れた山中で「通学用かばん」が発見されましたが、今回の「靴」はそのかばんの発見場所からさらに数km離れた南側のエリアです。

発見場所について「通学用かばんが発見された場所に比べると、不自然さは感じない」と吉川氏は分析します。

（吉川祐二氏）「かばんが発見された場所は、小学生が1人で入っていくような場所ではないんですね。私も実際歩きましたが、大人でも怖いような場所なんです」

「それに比べて今回の場所というのは、交通量も多い道路に面していて、そのことから考えて不自然さはあまり感じない。ただ、第三者が置いたとすれば、そこに置いた理由というのが不自然な部分ではあります」

「北ではなく南、くらいの情報は入った可能性が高い」

なぜこのタイミングで靴の発見に至ったのか。吉川氏は「おそらく情報提供があり、地道な捜索の結果が実を結んだ」との見方を示します。

（吉川祐二氏）「通学かばんは小学校の北側で発見されているんですね。しかしその付近を捜索したという情報は入ってきていないことから、『北じゃない、南だよ』というレベルの情報は入った可能性が高いと思います」

「また、この（靴発見の）場所について、ここ数日継続して警察の捜索が行われているため、その最中に（靴を）置くことはちょっと考えづらいとは言えます」

“靴の汗”のDNA鑑定と土壌分析がカギか

警察は今後、発見された靴の確認を急ぐ方針です。その具体的な方法として吉川氏は

・家族への確認をする

・靴の内部に残された汗などからDNA鑑定

の2点を挙げます。

（吉川祐二氏）「（靴は）市販品である可能性も高いため、外観だけで本人のものだとは特定できません。そのため、足は非常に汗をかく部位であることから考えても、靴底の布などを採取した上でDNAの鑑定を行っていく。靴底に付いている土なども採取して鑑定をしていく」

また、鑑定にかかる日数は、残っている検体の量や濃さによるとしつつ「きょうあすに結果が出るかというと…。少し時間はかかるだろう」といいます。

今後の捜索の見立ては？

今後の捜索は、靴の発見場所の周辺を重点的に捜索するのではないかと指摘します。

（吉川祐二氏）「靴以外のものも、この付近に散乱している可能性は十分に考えられます。そのためまずはこの付近を綿密に捜索していく。そして何らかの関係するものを発見するという方法が取られると思います。もし何もなかった場合は、この近辺に捜索範囲を広げていく」

今回の靴の発見が、捜索の大きな手がかりとなるのでしょうか。一刻も早い安達さんの発見が待たれます。

安達結希さんに関する情報をお寄せください

警察は引き続き、安達結希さんの行方について広く情報を求めています。

【南丹警察署 生活安全課】（0771）62-0110

■南丹市立園部小学校・安達結希さん（11）について

・身長約134.5cm やせ型

・上半分が黒、下半分が灰色のフリース

・胸に「84」と書かれた灰色のトレーナー

・ベージュのズボン

・黒色のネックウォーマー

・黒色のスニーカー など

（2026年4月13日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）