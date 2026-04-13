京都府南丹市の小学6年生・安達結希くん（11）が行方不明になってから、4月13日で3週間が経過した。京都府警や地元消防団らによる懸命な捜索が連日続けられるなか、“新たな手掛かり”が発見された。

「4月12日午後に、結希くんが失踪当時に履いていた“黒色のナイキのスニーカー”とよく似た特徴の靴が見つかったのです。発見場所は小学校から直線距離で南西に約6キロ、結希くんの自宅から約3.5キロ離れた山中でした。警察は4月9日からこの辺りに規制線を張り、50人体制で重点的に捜索を続けています」（全国紙社会部記者）

結希くんが姿を消したのは、3月23日午前のことだった。小学校の卒業式に在校生として出席するため、父親が運転する車で登校したという。しかし、午前8時頃に学校の敷地内にある学童保育施設前の駐車場で降車したのを最後に、足取りがわからなくなっている。

防犯カメラの映像記録や目撃証言もなく、結希くんがバスや電車などの公共交通機関を利用した形跡もなかったとのこと。唯一の手掛かりとなっていたのは、3月29日に結希くんの「ランリュック」と呼ばれる黄色い通学かばんを親族が見つけたことだった。

その後、4月7日に結希くんの自宅周辺の山中で大規模捜索が行われたが、新たな手掛かりは得られないままだった。そんななか、結希くんが履いていたものと酷似した靴が見つかったのは、大きな進展だろう。

各メディアによれば、靴が発見された日は捜査員たちが長い棒やシャベルを持って捜索にあたっていたとのこと。その後、現場に到着した鑑識がブルーの目隠しシートでテントを設営。ビニールキャップを頭に被り、靴にビニールカバーをつけた捜査員たちが次々と捜索場所に入っていく姿が見られたという。

「鑑識は発見された靴を持ち帰っていると思うので、実際に結希くんのものかどうかが確実にわかるのはこれからだと思います。約60人体制で行われた4月7日の大規模捜索では、新たな手掛かりは見つからなかったとされています。ただ、規制線を張って鑑識も呼んでいたので、検証に近い捜索が行われていたと見ていいでしょう。

そうしたなか、9日に捜索場所が変更されました。前日8日も30人体制で捜索が続けられていましたが、7日から捜査員の人員が半減したのは、捜索によって持ち帰ったものを証拠化したり、分析したりする作業をしていたのではないかと見ています。分析した結果、別の場所を捜索する必要性が生じたのでしょう」

そう分析するのは、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏（以下、カッコ内は小川氏）。警察は9日から13日現在に至るまで、小学校と結希くんの自宅付近で行われた捜索現場からほぼ中間地点にあるエリアを重点的に捜索している。

「9日だけでなく、10日と11日も捜索部隊が規制線を張って同じ場所に入りました。3回も連続で同じ場所に入るということは、何らかの大きな確証があったのだと思います。同じ場所を集中してずっと捜索するということは、これまでありませんでした。規制線を張っているということは、非常に重要な場所を捜索しているということでしょう。一般の人や報道陣が入ると足跡などがつく可能性もあるため、控えてもらいたいという意味合いもあると思います」

ニュース映像では靴が発見された当時、現場ではヘアキャップを被った鑑識の捜査員たちの姿も見られた。そうした状況は、何を意味していたのだろうか？

「どの時点で捜査員たちがヘアキャップを被ったかは不明ですが、鑑識では証拠の採取にあたって捜査員の毛髪などが混入しないように細心の注意が払われています。ただ、室内ではなく道路上や屋外を捜索するときに、捜査員たちがヘアキャップやゲソカバー（編集部注：靴カバー）をつけるのは非常に珍しい。また、靴を回収するにしても、靴に何らかの痕跡が残っている可能性があります。結希くんのDNAはもちろん、例えば、第三者の毛髪や体液、目に見えないような微物なども捜査対象になるでしょう」

いっぽう見つかった靴をめぐっては、詳しい発見場所、発見当時の状態など詳細な事柄は現時点で発表されていない。

「詳細が明らかにされていないことからも、事件性がより強くなったと言えるでしょう。現時点では、捜索と捜査の両方が行われている状況だと見ています。捜査とは靴を詳しく調べることを指し、目に見えないような微物などの資料から何かが判明する可能性もあります。この点は、京都府警の鑑識と科捜研（編集部注：科学捜査研究所）の腕の見せどころになるでしょう。また、靴以外にも結希くんに関する新たな手掛かりが出てくる可能性はあるので、警察は捜索を集中的に行うのではないでしょうか」

13日夜、南丹市の山中で子供の遺体が見つかったことが、各メディアによって報じられた。警察は安達さんとの関連も含めて、身元の確認を急いでいるという。