　4月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2952銘柄。東証終値比で上昇は1402銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが148銘柄、値下がりは69銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5578>　ＡＲアドバン　　　 1035　　+172（ +19.9%）
2位 <7085>　カーブスＨＤ　　　　893　　+130（ +17.0%）
3位 <505A>　ギークリー　　　　 1430　　+140（ +10.9%）
4位 <5246>　エレメンツ　　　　692.1　 +60.1（　+9.5%）
5位 <6505>　東洋電　　　　　　 2495　　+195（　+8.5%）
6位 <3465>　ケイアイ不　　　　 3580　　+225（　+6.7%）
7位 <8141>　新光商　　　　　　 1533　　 +86（　+5.9%）
8位 <1434>　ＪＥＳＣＯ　　　 1986.1　+111.1（　+5.9%）
9位 <7719>　東京衡機　　　　　　555　　 +29（　+5.5%）
10位 <9278>　ブックオフＧ　　　 2005　　+101（　+5.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9168>　ライズＣＧ　　　　　416　　 -69（ -14.2%）
2位 <542A>　ビタブリッド　　　 1129　　-161（ -12.5%）
3位 <3678>　メディアドゥ　　 1400.2　-180.8（ -11.4%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
5位 <6159>　ミクロン　　　　　 2100　　-131（　-5.9%）
6位 <9831>　ヤマダＨＤ　　　　521.2　 -23.4（　-4.3%）
7位 <3922>　ＰＲＴＩＭＥ　　　 2060　　 -92（　-4.3%）
8位 <545A>　トランヴィア　　　　904　　 -36（　-3.8%）
9位 <3192>　白鳩　　　　　　　474.9　 -16.1（　-3.3%）
10位 <3236>　プロパスト　　　　　355　　 -12（　-3.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9104>　商船三井　　　　 6474.9　 +87.9（　+1.4%）
2位 <9983>　ファストリ　　　　76028　　+978（　+1.3%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　529.6　　+6.8（　+1.3%）
4位 <4021>　日産化　　　　　 6505.6　 +81.6（　+1.3%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1443.2　 +15.7（　+1.1%）
6位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2444.6　 +26.1（　+1.1%）
7位 <8750>　第一ライフ　　　　 1488　 +13.5（　+0.9%）
8位 <8801>　三井不　　　　　 1742.8　 +15.3（　+0.9%）
9位 <1802>　大林組　　　　　 3770.9　 +25.9（　+0.7%）
10位 <7453>　良品計画　　　　 3828.9　 +24.9（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2247.3　 -18.7（　-0.8%）
2位 <8331>　千葉銀　　　　　　 2194　 -16.0（　-0.7%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　425　　　-3（　-0.7%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　 3351.9　 -23.1（　-0.7%）
5位 <6770>　アルプスアル　　　 2160　 -13.5（　-0.6%）
6位 <4902>　コニカミノル　　　　561　　-3.5（　-0.6%）
7位 <9101>　郵船　　　　　　　 6067　　 -37（　-0.6%）
8位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 6008　　 -32（　-0.5%）
9位 <6954>　ファナック　　　　 6150　　 -32（　-0.5%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　24765　　-115（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース