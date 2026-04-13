[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1402銘柄・下落1470銘柄（東証終値比）
4月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2952銘柄。東証終値比で上昇は1402銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが148銘柄、値下がりは69銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5578> ＡＲアドバン 1035 +172（ +19.9%）
2位 <7085> カーブスＨＤ 893 +130（ +17.0%）
3位 <505A> ギークリー 1430 +140（ +10.9%）
4位 <5246> エレメンツ 692.1 +60.1（ +9.5%）
5位 <6505> 東洋電 2495 +195（ +8.5%）
6位 <3465> ケイアイ不 3580 +225（ +6.7%）
7位 <8141> 新光商 1533 +86（ +5.9%）
8位 <1434> ＪＥＳＣＯ 1986.1 +111.1（ +5.9%）
9位 <7719> 東京衡機 555 +29（ +5.5%）
10位 <9278> ブックオフＧ 2005 +101（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9168> ライズＣＧ 416 -69（ -14.2%）
2位 <542A> ビタブリッド 1129 -161（ -12.5%）
3位 <3678> メディアドゥ 1400.2 -180.8（ -11.4%）
4位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <6159> ミクロン 2100 -131（ -5.9%）
6位 <9831> ヤマダＨＤ 521.2 -23.4（ -4.3%）
7位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2060 -92（ -4.3%）
8位 <545A> トランヴィア 904 -36（ -3.8%）
9位 <3192> 白鳩 474.9 -16.1（ -3.3%）
10位 <3236> プロパスト 355 -12（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9104> 商船三井 6474.9 +87.9（ +1.4%）
2位 <9983> ファストリ 76028 +978（ +1.3%）
3位 <4005> 住友化 529.6 +6.8（ +1.3%）
4位 <4021> 日産化 6505.6 +81.6（ +1.3%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1443.2 +15.7（ +1.1%）
6位 <4208> ＵＢＥ 2444.6 +26.1（ +1.1%）
7位 <8750> 第一ライフ 1488 +13.5（ +0.9%）
8位 <8801> 三井不 1742.8 +15.3（ +0.9%）
9位 <1802> 大林組 3770.9 +25.9（ +0.7%）
10位 <7453> 良品計画 3828.9 +24.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2247.3 -18.7（ -0.8%）
2位 <8331> 千葉銀 2194 -16.0（ -0.7%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 425 -3（ -0.7%）
4位 <4507> 塩野義 3351.9 -23.1（ -0.7%）
5位 <6770> アルプスアル 2160 -13.5（ -0.6%）
6位 <4902> コニカミノル 561 -3.5（ -0.6%）
7位 <9101> 郵船 6067 -37（ -0.6%）
8位 <5101> 浜ゴム 6008 -32（ -0.5%）
9位 <6954> ファナック 6150 -32（ -0.5%）
10位 <6857> アドテスト 24765 -115（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5578> ＡＲアドバン 1035 +172（ +19.9%）
2位 <7085> カーブスＨＤ 893 +130（ +17.0%）
3位 <505A> ギークリー 1430 +140（ +10.9%）
4位 <5246> エレメンツ 692.1 +60.1（ +9.5%）
5位 <6505> 東洋電 2495 +195（ +8.5%）
6位 <3465> ケイアイ不 3580 +225（ +6.7%）
7位 <8141> 新光商 1533 +86（ +5.9%）
8位 <1434> ＪＥＳＣＯ 1986.1 +111.1（ +5.9%）
9位 <7719> 東京衡機 555 +29（ +5.5%）
10位 <9278> ブックオフＧ 2005 +101（ +5.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9168> ライズＣＧ 416 -69（ -14.2%）
2位 <542A> ビタブリッド 1129 -161（ -12.5%）
3位 <3678> メディアドゥ 1400.2 -180.8（ -11.4%）
4位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <6159> ミクロン 2100 -131（ -5.9%）
6位 <9831> ヤマダＨＤ 521.2 -23.4（ -4.3%）
7位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2060 -92（ -4.3%）
8位 <545A> トランヴィア 904 -36（ -3.8%）
9位 <3192> 白鳩 474.9 -16.1（ -3.3%）
10位 <3236> プロパスト 355 -12（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9104> 商船三井 6474.9 +87.9（ +1.4%）
2位 <9983> ファストリ 76028 +978（ +1.3%）
3位 <4005> 住友化 529.6 +6.8（ +1.3%）
4位 <4021> 日産化 6505.6 +81.6（ +1.3%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1443.2 +15.7（ +1.1%）
6位 <4208> ＵＢＥ 2444.6 +26.1（ +1.1%）
7位 <8750> 第一ライフ 1488 +13.5（ +0.9%）
8位 <8801> 三井不 1742.8 +15.3（ +0.9%）
9位 <1802> 大林組 3770.9 +25.9（ +0.7%）
10位 <7453> 良品計画 3828.9 +24.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2247.3 -18.7（ -0.8%）
2位 <8331> 千葉銀 2194 -16.0（ -0.7%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 425 -3（ -0.7%）
4位 <4507> 塩野義 3351.9 -23.1（ -0.7%）
5位 <6770> アルプスアル 2160 -13.5（ -0.6%）
6位 <4902> コニカミノル 561 -3.5（ -0.6%）
7位 <9101> 郵船 6067 -37（ -0.6%）
8位 <5101> 浜ゴム 6008 -32（ -0.5%）
9位 <6954> ファナック 6150 -32（ -0.5%）
10位 <6857> アドテスト 24765 -115（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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