明日4月14日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」3時間スペシャル。ゲストは綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太（南海キャンディーズ）、高橋成美、塩粼太智（M!LK）、賀屋壮也（かが屋）、荒川（エルフ）。

■身近に起きた大爆発 高橋成美、M!LK・塩粼太智ら豪華ゲストが再現VTRで熱演

フライパンや炊飯ジャー、レンジの使い方を間違えて大爆発。家の中に潜む身近な危険エピソードの再現VTRに豪華ゲストが登場！冬季五輪の解説で一躍話題を集めた元フィギュアスケーターの高橋は「再現VTRに出るのがひとつの夢」と明かし、炊飯ジャーを調理に使い絶体絶命に陥った女性を体当たりで大熱演！「あんなに体張る方いないですよ」と妻夫木を驚かせる。

塩粼は、フライパンの間違った使い方でまさかの事態に見舞われる男性を演じる。大バズり中のM!LKの決めポーズ登場にスタジオは大盛り上がり！

賀屋はコントでも大好評の女装で、スプレー缶のガス抜きに大失敗する母親役を熱演。荒川は、ギャルを封印しすっぴんで女子大学生に起きた大惨事を再現する。

「とっておきの1枚！」のコーナーでは、ゲストの幼少期の貴重な写真が続々登場！妻夫木は3歳の頃の写真を公開し、「甘えん坊でしたね」と子供時代を振り返る。

幼稚園の制服に身を包んだ塩粼の写真には一同から「かわいい〜！」の声が。現在の事務所に入り、最初は俳優志望だった塩粼が「歌って踊ろう！」と決意した出来事も明かす。

綾瀬は遊園地のメリーゴーランドに乗った写真を披露し、「全然変わってないやん！」と笑福亭鶴瓶も仰天。しかし、写真について何も覚えていないという綾瀬の天然トークにスタジオに爆笑が巻き起こる。

■1億回見られた8文字「グエー死んだンゴ」一人の青年の懸命な姿にスタジオ中が涙

VTRでは、SNSへの投稿から3日で1億回の閲覧数を超えた8文字の言葉「グエー死んだンゴ」に秘められたエピソードを再現。活発で明るい大学生を襲った希少ながん。ステージ3Bと診断され病と闘う過酷な日々。そんな中、友人やSNSを見ている仲間たちへ向けた彼の投稿は、やがて世の中を大きく動かすことに。一人の青年の懸命な生き方に、スタジオが涙に包まれる。

■日比谷線脱線事故で犠牲になった男子高校生 20年後に明かされた真実に感動

2000年3月8日に発生した地下鉄日比谷線脱線事故で亡くなった、当時高校生の富久信介さん。事故から20年後、彼に守ってもらったという女性から富久さんのご家族の元に一通のメッセージが届く。20年の時を経て明かされた真実とは？

この実際の出来事を基に描かれる4月17日（金）公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演する綾瀬らキャスト陣は、奇跡のような実話に思わず感極まる。さらに、同作に出演する細田佳央太と菅田将暉がロケへ。富久さんの知られざるエピソードに触れる。