タレントの峯岸みなみが、マイホームにおいて、夫である東海オンエア・てつやとのこだわりが衝突した際のユニークな解決策を明かした。

【映像】好みのタイルを選び…マイホームの打ち合わせ中の峯岸＆てつや

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、視聴者からの「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに対し、「リアルタイムで揉めていた」と告白。特に、リビングのメインとなる壁の色を巡って、温かみのある白を求める自身と、モードでシックな黒を好む夫との間で意見が真っ向から対立したという。

最終的にリビングは、峯岸が「私の笑顔と引き換えにどう？」と粘り強く交渉し、夫にてつやが譲る形で決着。しかし、すべての希望を押し通すのではなく、夫婦円満のための「住み分け」も取り入れたと語った。

その象徴的なエピソードとして、新居に設置された2つのトイレについて言及。片方のトイレはてつや、もう片方を峯岸がそれぞれ自由にプロデュースすることにしたという。峯岸は「夫がやりたいと言ったトイレが私的には正直趣味じゃなかった」とぶっちゃけつつも、お互いの好みを中途半端に混ぜて妥協するよりは、それぞれの「城」を独立させることで、双方が100%満足できる空間を目指したと明かした。