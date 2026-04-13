ドラマ「天狗の台所Season3」今秋放送決定 駒木根葵汰・塩野瑛久・越山敬達も続投決定
【モデルプレス＝2026/04/13】BS-TBSでは、2026年秋に木曜ドラマ23枠（毎週木曜よる11時〜）にて「天狗の台所Season3」を放送することが決定。駒木根葵汰、塩野瑛久、越山敬達の3人も前作に続き出演することが決定した。
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2024年12月のSeason2放送終了後から続編を望む声が寄せられていたが、今秋、ついにSeason3の放送が決定。今回も天狗の末裔たちが織り成す丁寧な暮らしを、壮観な風景と香り立つ料理と共に美しい映像で描いていく。物語の中核を担うメインキャスト、駒木根（飯綱基役）・塩野（愛宕有意役）・越山（飯綱オン役）の3人も引き続き出演が決定。そして、Season3には新たなキャストも登場予定。原作者監修の元、オリジナルストーリーが展開する。
Season2では、オンはニューヨークへ帰り、有意は自分で会社をたちあげる事を宣言。そして天狗の里で変わらず暮らす基。それぞれ別々の生活を送る3人が再び里へ集まるところから物語は始まる。果たして、今回はどんな出会いと料理が登場するのか？
続編決定にあたり、駒木根は「1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みが溢れ出てきます。今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
「天狗の台所season3」制作決定しました。改めまして、飯綱基役の駒木根葵汰です。1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みが溢れ出てきます。今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたら嬉しいです。そして何よりも自分自身が楽しみながらのびのびとやっていけたらと思います。皆様の日常にささやかな癒しをお裾分けしますので放送までお楽しみに！
言ったか言わずか「おかわり」の声を聞きつけて天狗たちが帰ってきました。また有意として皆様にお会いできること、そして何より、あの穏やかで贅沢な時間に帰れることを心から嬉しく思います。シーズン1、2と、この物語を大切に育ててくださった皆様の愛が、再び僕たちを飯綱家へと運んでくれました。本当にありがとうございます。「美味しいものは、みんなで食べるのが一番」と言いますが、この喜びを分かち合えることが何よりのご馳走です。今回のお品書きも、心解けるような温かな時間を詰め込んでお届けします。ぜひ一緒に味わってください。
飯綱オン役を演じます。越山敬達です。今回でシーズン3ということで、オンに向き合って4年目になります。と同時に、基さん有意さんとも4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたらいいなと思います。そして今回も、旬の食材を使った、美味しそうで真似したくなるような料理がたくさん登場します。この村で生まれる、たくさんのドラマを支える「料理」という柱にも注目していただけたらと思います。変わりゆく何かと変わらぬ何かを是非お楽しみください。このドラマが皆さんにとって、ほっと一息つけるような存在になれば嬉しいです。
TVドラマ3期。素直に驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです。スタッフやキャストの皆様、そして何より原作とドラマ1・2期をお引き立ていただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。前期と同じく漫画とドラマは異なる展開を見せますが、どちらの「天狗の台所」もお楽しみいただければ。私も放映が楽しみです！
私も数々のドラマを作ってきましたが、シーズン3は初めての経験です。これもひとえに原作やドラマを愛してくださっているファンの皆様のおかげです。本当に皆さんに支えられてるなと実感しています。ありがとうございます。私たちも成長した三人に早く会いたいです。オン役の越山敬達さんは会うたびに身長が伸びていて、私たちも皆様と同様に親になった気持ちで温かく見守っています。今回は2年ぶりですし駒木根さん、塩野さんより大きくなっている気もします…。シーズン３は今までと少し違う所があるのですが、それはご覧頂くまでのお楽しみということで。今回も皆様がホッとする気持ちになれるドラマや、再現してみたい！と思って頂けるような料理の数々を準備しています。天狗達の新しい季節をお楽しみに。
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◆「天狗の台所Season3」放送決定
2024年12月のSeason2放送終了後から続編を望む声が寄せられていたが、今秋、ついにSeason3の放送が決定。今回も天狗の末裔たちが織り成す丁寧な暮らしを、壮観な風景と香り立つ料理と共に美しい映像で描いていく。物語の中核を担うメインキャスト、駒木根（飯綱基役）・塩野（愛宕有意役）・越山（飯綱オン役）の3人も引き続き出演が決定。そして、Season3には新たなキャストも登場予定。原作者監修の元、オリジナルストーリーが展開する。
続編決定にあたり、駒木根は「1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みが溢れ出てきます。今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆駒木根葵汰コメント
「天狗の台所season3」制作決定しました。改めまして、飯綱基役の駒木根葵汰です。1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みが溢れ出てきます。今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたら嬉しいです。そして何よりも自分自身が楽しみながらのびのびとやっていけたらと思います。皆様の日常にささやかな癒しをお裾分けしますので放送までお楽しみに！
◆塩野瑛久コメント
言ったか言わずか「おかわり」の声を聞きつけて天狗たちが帰ってきました。また有意として皆様にお会いできること、そして何より、あの穏やかで贅沢な時間に帰れることを心から嬉しく思います。シーズン1、2と、この物語を大切に育ててくださった皆様の愛が、再び僕たちを飯綱家へと運んでくれました。本当にありがとうございます。「美味しいものは、みんなで食べるのが一番」と言いますが、この喜びを分かち合えることが何よりのご馳走です。今回のお品書きも、心解けるような温かな時間を詰め込んでお届けします。ぜひ一緒に味わってください。
◆越山敬達コメント
飯綱オン役を演じます。越山敬達です。今回でシーズン3ということで、オンに向き合って4年目になります。と同時に、基さん有意さんとも4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたらいいなと思います。そして今回も、旬の食材を使った、美味しそうで真似したくなるような料理がたくさん登場します。この村で生まれる、たくさんのドラマを支える「料理」という柱にも注目していただけたらと思います。変わりゆく何かと変わらぬ何かを是非お楽しみください。このドラマが皆さんにとって、ほっと一息つけるような存在になれば嬉しいです。
◆原作・田中相氏コメント
TVドラマ3期。素直に驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです。スタッフやキャストの皆様、そして何より原作とドラマ1・2期をお引き立ていただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。前期と同じく漫画とドラマは異なる展開を見せますが、どちらの「天狗の台所」もお楽しみいただければ。私も放映が楽しみです！
◆プロデューサー・五箇公貴氏コメント
私も数々のドラマを作ってきましたが、シーズン3は初めての経験です。これもひとえに原作やドラマを愛してくださっているファンの皆様のおかげです。本当に皆さんに支えられてるなと実感しています。ありがとうございます。私たちも成長した三人に早く会いたいです。オン役の越山敬達さんは会うたびに身長が伸びていて、私たちも皆様と同様に親になった気持ちで温かく見守っています。今回は2年ぶりですし駒木根さん、塩野さんより大きくなっている気もします…。シーズン３は今までと少し違う所があるのですが、それはご覧頂くまでのお楽しみということで。今回も皆様がホッとする気持ちになれるドラマや、再現してみたい！と思って頂けるような料理の数々を準備しています。天狗達の新しい季節をお楽しみに。
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