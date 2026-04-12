◆米大リーグ ブルージェイズ―ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ＭＬＢ通算２２２勝を誇るブルージェイズのＭ・シャーザー投手（４１）が１２日（日本時間１３日）、本拠でのツインズ戦に先発し、３回途中５安打３四死球、８失点で降板した。

初回を無失点で抑えたが、１点リードの２回から崩れた。１死一、二塁のピンチを招くとグレーに逆転３ランを被弾。手痛い一発を浴びた。

さらに３回にはクレメンスに右翼席へ運ばれるソロを浴びた。その後も立ち直れず６点目を失い、なおも１死一、三塁で交代。代わった投手も痛打され、３回までに８点を失う重苦しい展開となった。

シャーザーは７球団を渡り歩き、サイ・ヤング賞３度受賞。昨季ブルージェイズでは５勝５敗、防御率５・１９で、今季ブルージェイズと再契約を結んでいた。前回登板の６日（同７日）のドジャース戦では右前腕部の張りの影響で２回２安打１四球、２失点で降板。状態が心配されていた中で、回復に自信をのぞかせていたが、苦しい投球となった。

岡本和真内野手は同戦に「５番・三塁」でスタメン出場。初回２死三塁の１打席目に四球で出塁していた。