アスレチックスでメジャーデビュー→Dバックスを経て加入

すぐのお別れとなった。ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦を前に、40人枠に入っていたグラント・ホルマン投手がタイガースにウエーバーで移籍したと発表。地元メディアも“離別”に驚きを隠せないようだ。

198センチの長身を誇る25歳のホルマンは2021年ドラフト6巡目（全体188位）でアスレチックス入り。2024年にメジャーデビューし、18登板で1勝1敗、防御率4.02。昨季は22登板で4勝2敗、防御率5.09だった。2月10日に事実上の戦力外（DFA）となり、ダイヤモンドバックスへ移籍。3月25日にDFAとなっていた。

その後、4月1日（同2日）にドジャースへと移った。ちょうどギャビン・ストーン投手が60日間の負傷者リスト（IL）入りしたことに伴い、ロースターに空きが生じていた。ただ結果的に、ホルマンは西の名門で投げることなくチームを去ることになった。

地元メディア「ドジャース・ビート」は「ドジャースがホルマンをウェーバーにかけたことはこれまで報じられていなかったが、今回の移籍確定により、ドジャースの40人枠は39人に減少した」と速報。60日ILの選手たちには復帰資格がないため、他の選手で40人枠を埋めることになるという。

決して注目されていた存在ではなかったが、わずか10日間だけの在籍に地元紙「LAタイムズ」のマディー・リー記者も「グラント・ホルマンがドジャースの組織に身を置いた期間は極めて短かった」と、驚きをもって伝えている。（Full-Count編集部）