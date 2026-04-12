【今週の注目アイテム5選】ファミマ高品質ウエアにザ・ノース・フェイス新作バッグ他

新生活のスタートに合わせて、日常をより快適で豊かにしてくれる最新プロダクトが続々と登場しています。

睡眠時のストレスを軽減する極小耳栓や、機材の持ち運びをスマートにするカメラバッグ、コンビニ発とは思えない高品質ウェアなど、ジャンルを問わず注目アイテムが勢ぞろい。

今回は、そんな注目の最新ギア5つを厳選してご紹介します。

1.遮音しすぎない心地よさ。“ちょうどいい静寂”の極小耳栓

日本のイヤホンメーカー finalが開発した耳栓「YOKONE」は、横向きに寝ても気にならない極小サイズが特徴です。ただ小さいだけでなく、イヤホン開発で培った“全帯域でバランスよく遮音する”技術と快適な装着性が活かされています。遮音性が高すぎることで生じる不快感や音の偏りを抑え、用途に応じて「しっかり遮音」「やさしい遮音」「やわらか装着」の3タイプを用意。耳道の入口を塞ぐ構造により圧迫感も少なく、長時間でも快適に使用できます。静かすぎない自然な遮音を求める人に適した製品です。

>> 寝る時に雑音が気になるけどイヤホン着けて寝るのは…。そんな人には極小耳栓「横寝」がいいかも

2. 機材管理を最適化する進化系カメラバッグ

写真・動画機材は増え続け、運搬方法が大きな課題に。例えば登山用ザックを代用として使っていると、保護性能や機材へのアクセスに不満が…。そこで注目したいのがザ・ノース・フェイスのカメラバッグ「ETAH 40」。登山用ザックをベースにした設計で背負い心地が良く、耐久性と軽さを兼ね備えた素材を採用。背面から大きく開く構造で機材の出し入れもスムーズ。さらに拡張性のあるポーチ「ACHICAT」にも対応し、機動力を向上。機能性とデザイン性を両立した実用的なモデルです。

>> カメラ機材、どう運ぶ？登山ザック派が気になったザ・ノース・フェイスの新作バッグ

3. ファミマ「コンビニエンスウエア」の新アイテム

ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」は、“いい素材・いい技術・いいデザイン”をコンセプトに展開されるアパレルブランドで、コンビニ衣料のイメージを一新した存在です。2021年の開始以来、日常使いできる高品質な衣料や雑貨を幅広く展開し、今年で5周年を迎えます。今回新たに登場するのはシチズン時計と共同開発した腕時計で、10気圧防水など本格的な性能と、ファミマカラーを取り入れたシンプルなデザインが特徴です。ほかにもTシャツやショートパンツ、サンダル、サングラス、傘など春夏向け新作が充実し、コンビニで手軽に高品質なファッションを楽しめる点が魅力となっています。

>> ついにファミマから腕時計が出た！シチズン時計と共同開発した注目の1本

4. 音に殴られる衝撃体験？ 次世代重低音ヘッドホン



ヘッドホンは単なる音響機器ではなく、ファッション性や自己表現のツールとしての側面も持っています。スカルキャンディーの「Crusher 540」は、その象徴的なモデルです。強力なサブウーファーによる振動を伴う重低音が特徴で、音楽だけでなく映画やゲームでも迫力ある体験を提供します。特にHIP-HOPやEDMとの相性が良く、音に“殴られる”ような臨場感が得られる点が魅力。さらに洗練されたデザインやスカルロゴ、ナノコーティングによる質感もファッション性を高めています。柔らかなイヤークッションにより長時間使用でも快適で、機能性とデザイン性を両立したヘッドホンです。

>> まさに“震撼覚”。スカルキャンディーの「Crusher 540」は“聴く”ではなく“感じる”音楽体験!?

5. 太ももが“ワークスペース”に変わる次世代デスク

外出先や机のない場所でのPC作業は不安定で負担も大きいですが、その課題を解決するのがPFUのモバイルワークデスク「デスクエニウェア2」です。太ももの上に乗せて使う設計で、クッション性と天板の角度により安定した作業環境と姿勢の改善を実現。ノートPCやタブレットに対応し、落下防止ストッパーや保持パーツも搭載。さらにカバンとして持ち運びも可能で、収納性も備えています。HHKBコラボモデルもあり、カスタマイズ性や拡張性が特徴になります。ソファやベッドなど場所を選ばず快適に作業できる新しいワークスタイルを提案する製品です。

>> HHKBが本気で在宅ワークをアシスト。持ち運べる極小デスクがガチで使えそう

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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