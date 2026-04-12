◆バスケットボールＢ１リーグ第３１節 レバンガ北海道８９―９０長崎（１２日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は西地区首位の長崎に８９―９０で敗れ、連勝を逃した。最大２３点差を追いつき、第４クオーター（Ｑ）最終盤にＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が同点の３点シュート（Ｐ）を決めるなど食らいついたが、あと一歩およばなかった。次節は１５日にホームの北海きたえーるでＡ千葉と対戦する。

超満員の北海きたえーるで、連日の奇跡は起こらなかった。１点ビハインドの第４Ｑ残り２秒。ボールは前日（１１日）にミラクルショットを連発したＳＧ富永啓生（２５）へ。しかし、センターライン付近から狙ったロングシュートは外れ、ブザーが鳴り響いた。

立ち見客も続出し、会場には６２４３人の観客が詰めかけた。試合終了とともに歓声はため息に変わり、ＰＧ／ＳＧ市場脩斗（２３）は「悔しい負け方。前半から後半のような戦い方をやっていれば勝ち切れた」。第２Ｑに右足ふくらはぎを負傷しながらも奮闘したが、勝利には届かなかった。

１戦目で３Ｐ成功率２６・９％などと精細を欠いていた長崎にこの日は序盤から得点を重ねられ、第３Ｑには最大２３点リードを許した。それでも、富永が立て続けに３本の３Ｐを成功させるなど４点差で第４Ｑへ。その後一時リードを奪うと、３点ビハインドの残り９・６秒にはラモスが同点の３Ｐ。大逆転を予感させたが、最後はシュート動作中のファウルによるフリースローで決勝点を許した。

一番乗りでＣＳ進出を決めた強豪に対し善戦したものの、上位４クラブが進むワイルドカード争いからは一歩後退。圏内の４位Ａ東京とは残り８試合で３ゲームに差が広がった。初の大舞台へ手痛い一敗となったが、ラモスは「昨日（１１日）みたいな試合をすればチャンスはある」と前を向いた。

（島山 知房）