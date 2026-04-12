4月11日に放送されたABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」にて、ボディビル高校生日本一の経歴を持ついおう（榎田一王）が、意外な過去を明かした。

【映像】細すぎる！クラシックバレエ時代の写真

20人に告白された経験を持つモテ男のいおうだが、実はボディビルダーになる前はクラシックバレエを習っていたという経歴の持ち主。密着VTRでは、当時の写真が公開され見事な開脚を披露していた。

しかし今回挑戦する本格的なHIPHOPダンスは初心者。練習初日には「ダンスは楽しいものだと思ってたんだけど」と漏らすほど、振り付けを覚える難しさに直面し、バレエ時代に覚えられず苦労した記憶を思い出して落ち込む場面も見られた。

合同練習に合流したGENERATIONSの中務裕太は、いおうの筋肉質な体格に驚きつつも、ダンスの動きを見て即座に「バレエの癖が出ちゃってる」と指摘。姿勢が良すぎるいおうに対し、中務監督は「HIPHOPは猫背でいい」と真逆の極意を伝授していた。

このいおうのバレエ時代の写真に「イケメン！」「これはモテるわ」「クラシックバレエ？」「すっげ」「バレエは逆にすごい」「かっこいい」「ほっそ」などの声が上がっていた。