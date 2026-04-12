同僚のロッカー見て100均に走ったわ！「どこ置いたっけ…」を防げる！ありがたいフック

同僚のロッカーで見つけて思わず真似したくなり、すぐに買いに走ったのがこの『粘着シート 可動式3連フック』。スリム設計で扉裏のデッドスペースを有効活用でき、折りたたみ式で邪魔にならない優秀アイテムです。鍵やIDカードなどの小物をすっきり整理でき、「どこ置いたっけ？」を防げるのが◎早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：粘着シート 可動式3連フック

価格：￥110（税込）

耐荷重量（約）：200g（1フック）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446057147

ロッカー収納の悩みを解決！セリアの便利グッズをチェック

最近GETした便利グッズの中で、これはかなりの当たりでした！同僚のロッカーを何気なく見たとき、「これいいじゃん！」と思わず真似したくなって、そのままセリアへダッシュ。

今回紹介するのは、その名も『粘着シート 可動式3連フック』。ロッカー収納のちょっとしたストレスを解消してくれる、ありがたいアイテムです。

ロッカーって意外と使いにくくないですか？特に扉の裏側は凹凸が多くて、何かを設置しようとしてもなかなかうまくいかない場所。

でもこのフックはスリム設計で、ほんのわずかな隙間にもスッと収まります。

取り付けは粘着シートタイプで、しかも跡が残りにくい仕様です。

設置もラクラク！セリアの『粘着シート 可動式3連フック』

使い方まず、貼る面のホコリや汚れ、水分を十分に取り除きます。次にシート裏面の粘着部分に付いている、透明の保護フィルムをはがします。

取り付け面に密着するように、中心から外側に向かって空気を抜くように取り付ければ設置完了です。

3段フックなので使い勝手も抜群。ヘアゴムやロッカーの鍵、IDストラップなど、気づくと「あれどこいった？」となりがちな小物を分けて掛けておけます。

扉裏に定位置を作ることで、朝の準備や帰りの片付けもぐっとスムーズになりました。

今回はセリアの『粘着シート 可動式3連フック』をご紹介しました。

さらに便利なのが、折りたたみ式になっているところ。使わないときはパタンと閉じておけるので、服やカバンに引っかかる心配がありません。こういう細かい気配り、地味に嬉しいですよね。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。